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Type O Negative

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BILL WARD записал трек с участниками TYPE O NEGATIVE



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Johnny Kelly (Type O Negative, Danzig, Quiet Riot) в рамках подкаста Sh!t Talk Reviews сообщил, что он, Kenny Hickey и Josh Silver, а также BILL WARD записали в студии песню в честь Питера Стила.

На вопрос о том, когда Johnny Kelly последний раз общался с Bill'ом, тот ответил:

«Когда я в последний раз с ним общался? Я говорил с ним... Мы часто переписываемся. Это было около месяца назад. Была статья, вышло видео... Я не знаю, знакомы ли вы с Drumeo, это сайт о барабанах и барабанщиках, они публикуют обучающие видео, у них есть подписка, в общем, они размещают документальные фильмы о разных барабанщиках, и они сделали один о Bill'e Ward'e, он длился около 45 минут, и это было просто потрясающе. Он был очень хорошо сделан. Я послал ссылку на него Bill'у и сказал: "Чертовски вовремя"».

На вопрос, был ли он когда-нибудь в студии с Ward'ом, Kelly ответил:

«Да, я записывался с ним. Он написал песню несколько лет назад, после смерти Питера (Стила), и он написал её как дань уважения Питеру. Он предложил мне, Kenny и Josh'у сыграть на ней. Я не знаю, когда она выйдет. Bill работает в своём собственном режиме и занимается своими делами. Но да, это было круто. Мы с Kenny поехали в Лос-Анджелес на пять дней или около того, и работали над песней. Лучшей частью всего этого была поездка в студию и обратно вместе с ним. Мы сидели и обменивались рассказами о событиях. Вообще-то он большой фанат Type O Negative, поэтому ему нравилось слушать истории, когда я и Kenny рассказывали о событиях и тому подобном. А потом он говорил: "О да, был один случай...", и этим просто сносил нам крышу».

BLACK SABBATH Drummer BILL WARD Has Recorded A Tribute To PETER STEELE With Surviving TYPE O NEGATIVE Members; Video




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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26 июн 2024
Вашингтон Ирвинг
Выходит, это последняя запись, где играл Сильвер. Интересно было бы услышать.

просмотров: 176

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