18 авг 2024



Новая фигурка вокалиста TYPE O NEGATIVE



Super7 анонсировали выпуск новой фигурку вокалиста TYPE O NEGATIVE Питера Стила — она будет доступна в двух вариантах: одна вдохновлена альбомом "Life Is Killing Me", а другая "World Coming Down".











