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*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 17
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
*EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге 15
*Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательст... 14
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Type O Negative

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22 май 2023 : 		 Новое видео TYPE O NEGATIVE

15 фев 2023 : 		 Новое видео TYPE O NEGATIVE

26 ноя 2022 : 		 Обновленное видео TYPE O NEGATIVE

11 ноя 2022 : 		 JOHNNY KELLY против возрождения TYPE O NEGATIVE

30 авг 2022 : 		 TYPE O NEGATIVE готовят переиздание альбома "Dead Again"

7 фев 2022 : 		 Барабанщик TYPE O NEGATIVE о концерте-памяти Пита Стила: «С женским вокалом сделать такое было бы интересно»

29 окт 2020 : 		 Носки исполняют песню TYPE O NEGATIVE

18 сен 2020 : 		 TEAR DROP исполняют TYPE O NEGATIVE

18 авг 2020 : 		 Музыканты WINDHAND, CAVE IN исполняют TYPE O NEGATIVE

1 июл 2020 : 		 Барабанщик TYPE O NEGATIVE — о Питере Стиле

18 июл 2017 : 		 Кавер-версия TYPE O NEGATIVE от AUDITORY ARMORY

24 фев 2016 : 		 Кавер-версия TYPE O NEGATIVE от NICOLE DOLLANGANGER

24 мар 2015 : 		 Бывший барабанщик TYPE O NEGATIVE о смерти барабанщика TWISTED SISTER

1 фев 2013 : 		 В октябре планируется выход биографической книги о PETER'е STEELE'е

21 янв 2013 : 		 Выступление TYPE O NEGATIVE 2000 года на Spark Radio

25 ноя 2011 : 		 Дерево в память о вокалисте TYPE O NEGATIVE

22 окт 2011 : 		 Виниловый бокс-сет TYPE O NEGATIVE выйдет в ноябре

11 апр 2011 : 		 Официальный сайт TYPE O NEGATIVE ищет материал о лидере коллектива

16 апр 2010 : 		 Журналист JOEL GAUSTEN о смерти Peter'a Steele'a

16 апр 2010 : 		 Менеджер TYPE O NEGATIVE подтвердил смерть Peter'a Steele'a

15 апр 2010 : 		 Лейбл о смерти лидера TYPE O NEGATIVE

15 апр 2010 : 		 Клавишник TYPE O NEGATIVE подтвердил смерть PETER'a STEELE'a

15 апр 2010 : 		 Умер фронтмен TYPE O NEGATIVE

14 май 2009 : 		 Вышло переиздание классической работы TYPE O NEGATIVE

12 янв 2008 : 		 Cпециальные издания последнего альбома TYPE O NEGATIVE

3 янв 2008 : 		 TYPE O NEGATIVE: видео "September Sun" в сети
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|||| 22 май 2023

Новое видео TYPE O NEGATIVE



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"Halloween In Heaven", новое видео группы TYPE O NEGATIVE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Dead Again.

TYPE O NEGATIVE Release A.I. Generated Music Video For вЂњHalloween In HeavenвЂќ




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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23 май 2023
n
nabastak_
Гребаная нейросеть.
...
Да не, сойдет клипец, хоть напомнил о хорошей песне.
Волшебная музыка.
23 май 2023
Hellg
nabastak_, не, я даже смотреть такое не буду.
Like!1
23 май 2023
Вашингтон Ирвинг
nabastak_, песня крутая, и весь альбом Dead Again, начиная с этой песни, крутой. Первая его половина не так сильно нравится, а вот эта и дальше - улет.
Like!1

просмотров: 296

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