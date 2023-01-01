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Type O Negative

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Бывший гитарист TYPE O NEGATIVE: «Хотел бы, что Axl Rose спел наши песни»



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В рамках беседы с бывшим гитаристом TYPE O NEGATIVE Kenny Hickey у него спросили, удивлен ли он тому, что группа по-прежнему популярна несмотря на то, что ее более десяти лет нет на сцене:

«Да. Это удивительно, и я очень благодарен за это. Я к тому, что группа перешагнула все границы, и это просто потрясающе. Она завоевала совершенно новое поколение. У нас дела идут лучше, чем были до смерти Питера. [Смеется] [Идет] всеобщее возрождение. И это хорошо. Это свидетельство той работы, которую мы вложили в музыку, той честности, которую мы вложили в нее, и многолетних трудов. В нашей музыке был настоящий реализм».

Кроме того, он рассказал о том, что он и другие оставшиеся в живых участники TYPE O NEGATIVE могут организовать концерт в честь Питера Стила с участием различных приглашенных музыкантов:

«Люди обращались к нам с предложением реформировать группу с каким-нибудь певцом и отправиться в турне. Потому что все хотят заработать денег. Мы лично не считаем, что Питера можно заменить кем-то, и это бы просто не сработало.

Трибьют я бы с удовольствием сделал. Я уверен, что Johnny [Kelly, барабаны] с удовольствием бы это сделал. Я знаю, что Josh [Silver, клавишные] не стал бы этого делать, потому что Josh собирает части людей в Восточном Нью-Йорке [работая парамедиком]. Он не собирается бросать свое занятие ради каких-то репетиций. Но да, мы бы могли сделать что-то подобное с приглашенными музыкантами и все такое. Если бы у кого-то возникла идея, и он собрал все вместе и организовал материально-техническую базу, конечно, я был бы не против».

Когда ведущий отметил, что ранее Kelly называл Ann Wilson из HEART в качестве певицы, которая могла бы исполнить партии Стила на гипотетическом трибьют-концерте, Hickey на это отреагировал так: «Было бы здорово, но она, наверное, никогда не слышала о нас».

Что касается того, кого бы он выбрал для исполнения песен на таком мероприятии, он сказал: "Axl Rose [из GUNS N' ROSES]. Было бы чертовски круто услышать, как он поет "Love You To Death"».




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