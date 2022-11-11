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JOHNNY KELLY против возрождения TYPE O NEGATIVE



В рамках недавней беседы с JOHNNY KELLY у него спросили, были ли какие-то обсуждения относительно возможного турне TYPE O NEGATIVE в память о Питере Стиле:



«Я не знаю, захочу ли я когда-нибудь заняться чем-то вроде того, чтобы поехать в турне или... Это никогда не будет воссоединением; Питера больше нет, так что это невозможно назвать воссоединением.



Я считаю, что работа Питера заслуживает какого-то чествования. И как это может произойти, я понятия не имею. Но мы никогда всерьез не рассматривали возможность воссоединения или создания чего-то подобного TYPE O NEGATIVE без Питера. Питер, его музыкальность, его характер — без него вы не сможете назвать это TYPE O NEGATIVE».







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