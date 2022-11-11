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*Умер Дэн Маккаферти 50
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 14
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 13
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Type O Negative

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11 ноя 2022 : 		 JOHNNY KELLY против возрождения TYPE O NEGATIVE

30 авг 2022 : 		 TYPE O NEGATIVE готовят переиздание альбома "Dead Again"

7 фев 2022 : 		 Барабанщик TYPE O NEGATIVE о концерте-памяти Пита Стила: «С женским вокалом сделать такое было бы интересно»

29 окт 2020 : 		 Носки исполняют песню TYPE O NEGATIVE

18 сен 2020 : 		 TEAR DROP исполняют TYPE O NEGATIVE

18 авг 2020 : 		 Музыканты WINDHAND, CAVE IN исполняют TYPE O NEGATIVE

1 июл 2020 : 		 Барабанщик TYPE O NEGATIVE — о Питере Стиле

18 июл 2017 : 		 Кавер-версия TYPE O NEGATIVE от AUDITORY ARMORY

24 фев 2016 : 		 Кавер-версия TYPE O NEGATIVE от NICOLE DOLLANGANGER

24 мар 2015 : 		 Бывший барабанщик TYPE O NEGATIVE о смерти барабанщика TWISTED SISTER

1 фев 2013 : 		 В октябре планируется выход биографической книги о PETER'е STEELE'е

21 янв 2013 : 		 Выступление TYPE O NEGATIVE 2000 года на Spark Radio

25 ноя 2011 : 		 Дерево в память о вокалисте TYPE O NEGATIVE

22 окт 2011 : 		 Виниловый бокс-сет TYPE O NEGATIVE выйдет в ноябре

11 апр 2011 : 		 Официальный сайт TYPE O NEGATIVE ищет материал о лидере коллектива

16 апр 2010 : 		 Журналист JOEL GAUSTEN о смерти Peter'a Steele'a

16 апр 2010 : 		 Менеджер TYPE O NEGATIVE подтвердил смерть Peter'a Steele'a

15 апр 2010 : 		 Лейбл о смерти лидера TYPE O NEGATIVE

15 апр 2010 : 		 Клавишник TYPE O NEGATIVE подтвердил смерть PETER'a STEELE'a

15 апр 2010 : 		 Умер фронтмен TYPE O NEGATIVE

14 май 2009 : 		 Вышло переиздание классической работы TYPE O NEGATIVE

12 янв 2008 : 		 Cпециальные издания последнего альбома TYPE O NEGATIVE

3 янв 2008 : 		 TYPE O NEGATIVE: видео "September Sun" в сети

27 дек 2007 : 		 Музыканты TYPE O NEGATIVE появятся на NAMM

13 авг 2007 : 		 TYPE O NEGATIVE завершили работу над видеоклипом

5 янв 2007 : 		 Подробности о новом альбоме TYPE O NEGATIVE
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JOHNNY KELLY против возрождения TYPE O NEGATIVE



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В рамках недавней беседы с JOHNNY KELLY у него спросили, были ли какие-то обсуждения относительно возможного турне TYPE O NEGATIVE в память о Питере Стиле:

«Я не знаю, захочу ли я когда-нибудь заняться чем-то вроде того, чтобы поехать в турне или... Это никогда не будет воссоединением; Питера больше нет, так что это невозможно назвать воссоединением.

Я считаю, что работа Питера заслуживает какого-то чествования. И как это может произойти, я понятия не имею. Но мы никогда всерьез не рассматривали возможность воссоединения или создания чего-то подобного TYPE O NEGATIVE без Питера. Питер, его музыкальность, его характер — без него вы не сможете назвать это TYPE O NEGATIVE».




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11 ноя 2022
gravitgroove
Это более, чем очевидно
Like!3
11 ноя 2022
WahrandPhain
Тайп о негатив без Стила это такая же бессмысленная хуерга, как пантера без братьев. Трибьют фестиваль - пожалуйста, но имя не трогать, пидоры блядь.
Like!1

просмотров: 394

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