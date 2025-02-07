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Type O Negative

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Гитарист TYPE O NEGATIVE готов к трибьюту Питеру Стилу



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В рамках недавней беседы с Kenny Hickey спросили, готов ли он и остальные участники TYPE O NEGATIVE отыграть концерт с гостями в память о Питере Стиле:

«Думаю, да. Я бы сделал что-то подобное, совершенно точно. Потому что на данный момент группа, кажется, перешагнула в совершенно новое поколение и все такое. И я полагаю, что было бы очень круто пригласить пару ключевых вокалистов, настоящих парней, или, может быть, одного человека, или еще кого-нибудь, чтобы они выступили в качестве трибьюта. Абсолютли. Может быть, четыре или пять концертов, что-то в этом роде. Если мы сможем пригласить на него Josh'а [Silver'а, бывшего клавишника TYPE O NEGATIVE], то да, [я буду за это]».

На вопрос, не является ли Josh «камнем преткновения в таких случаях», Kenny ответил:

«Просто он завязал с музыкой. Ему кажется, что он двигается дальше, но я не в курсе. Посмотрим.

Через какое-то время ты начинаешь ностальгировать, смекаете? Так что никогда не знаешь наперед. Никогда нельзя говорить «никогда»».




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7 фев 2025
Вашингтон Ирвинг
Так, вот ради этого я даже готов в сраное посольство за амерской визой ехать в Польшу

просмотров: 140

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