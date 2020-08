сегодня



Музыканты WINDHAND, CAVE IN исполняют TYPE O NEGATIVE



Leanne Martz (Darling), Dorthia Cottrell (Windhand, Darling, and solo), Lisa Mungo (Fucked And Bound, Daughters), J.R. Conners (Cave In, Nomad Stones), Stephen Brodsky (Mutoid Man, Cave In, Old Man Gloom), Jordan Olds и Gwarsenio Hall представили собственное прочтение композиции TYPE O NEGATIVE "Be My Druidess".







+0 -1



просмотров: 249