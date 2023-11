сегодня



Винил от TYPE O NEGATIVE



Roadrunner Records по случаю 20-летия альбома TYPE O NEGATIVE "Life Is Killing Me№ выпустили делюкс-версию этого материала на тройном виниле.



Трек-лист:



LP 1



Side A

"Thir13teen"

"I Don’t Wanna Be Me"

"Less Than Zero (<0)"

"Todd’s Ship Gods (Above All Things)"

"I Like Goils"



Side B

"...A Dish Best Served Coldly"

"How Could She?"

"Life Is Killing Me"



LP 2



Side C

"Nettie"

"(We Were) Electrocute"

"IYDKMIGTHTKY (Gimme That)"



Side D

"Angry Inch"

"Anesthesia"

"Drunk In Paris"

"The Dream Is Dead"



LP 3 (bonus tracks)



Side E

"Out Of The Fire (Kane’s Theme)"

"Suspended In Dusk"

"Blood & Fire" (Out Of The Ashes Mix)

"Cinnamon Girl" (Extended Depression Mix)



Side F

"Black Sabbath" (standard version)

"Haunted" (Per Version)







