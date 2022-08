сегодня



TYPE O NEGATIVE готовят переиздание альбома "Dead Again"



13 марта 2007 года американская готик-метал-группа TYPE O NEGATIVE выпустила свой седьмой и последний студийный альбом — "Dead Again". В этом году исполняется 15 лет с момента выхода пластинки, который был выпущен за три года до смерти басиста/вокалиста Питера Стила.



TYPE O NEGATIVE объявили, что выпустят лимитированное переиздание "Dead Again". Следующие форматы доступны для предварительного заказа:



* CD Jewel

* Long Box

* Tinted Green Cassette

* LP

* Green In Bottle Green w/ Black Splatter

* Olive Black Swirl

* Mint Swirl w/ Black Splatter

* Green White Swirl



Комментарии Kenny Hickey из TYPE O NEGATIVE:



«Первой жертвой этого альбома стала звукозаписывающая компания, которая сразу после его выхода разорилась. Вскоре после этого Питер [Стил, фронтмен TYPE O NEGATIVE] ушёл из жизни, а затем даже репетиционная студия, в которой диск был написан и создан, была сожжена дотла ураганом Сэнди. Пока чёрная туча продолжала свой неумолимый путь над TYPE O, "Dead Again" то появлялся, то исчезал с потоковых платформ на годы. Теперь, когда ураган прошёл, у нас появилась небольшая надежда создать иллюзию постоянства с помощью этого последнего релиза "Dead Again". Мы сожалеем о любых неудобствах, которые мы могли причинить вам».



Альбом "Dead Again" был сведён, смикширован и прошёл мастеринг под руководством Майка Марчиано в 2006 году в System Two Studios в Бруклине, Нью-Йорк. Альбом был спродюсирован Питером Стилом и Josh'ем Silver'ом, которые также участвовали в сведении пластинки.



Трек-листинг "Dead Again":



01. Dead Again

02. Tripping A Blind Man

03. The Profit Of Doom

04. September Sun

05. Halloween In Heaven

06. These Three Things

07. She Burned Me Down

08. Some Stupid Tomorrow

09. An Ode To Locksmiths

10. Hail And Farewell To Britain



Бонус-треки:



11. Everything Dies (live)

12. My Girlfriend's Girlfriend (live)

13. Black Sabbath (intro) / Christian Woman (live)

14. Love You To Death (live)

15. Black No. 1 (Little Miss Scare-All) (live)

16. Anesthesia (live at Wacken Open Air 2007)

17. Christian Woman (live at Wacken Open Air 2007)

18. Love You To Death (live at Wacken Open Air 2007)

19. Kill You Tonight (live at Wacken Open Air 2007)







