Новое видео TYPE O NEGATIVE



"Love You To Death", новое видео группы TYPE O NEGATIVE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из переиздания альбома "Dead Again".



Трек-лист:



01. Dead Again

02. Tripping A Blind Man

03. The Profit Of Doom

04. September Sun

05. Halloween In Heaven

06. These Three Things

07. She Burned Me Down

08. Some Stupid Tomorrow

09. An Ode To Locksmiths

10. Hail And Farewell To Britain



Бонус-треки:



11. Everything Dies (live)

12. My Girlfriend's Girlfriend (live)

13. Black Sabbath (intro) / Christian Woman (live)

14. Love You To Death (live)

15. Black No. 1 (Little Miss Scare-All) (live)

16. Anesthesia (live at Wacken Open Air 2007)

17. Christian Woman (live at Wacken Open Air 2007)

18. Love You To Death (live at Wacken Open Air 2007)

19. Kill You Tonight (live at Wacken Open Air 2007)







