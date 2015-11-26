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Type O Negative

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Барабанщик TYPE O NEGATIVE о концерте-памяти Пита Стила: «С женским вокалом сделать такое было бы интересно»



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В рамках недавней беседы с подкастом "Loaded Radio" бывший барабанщик TYPE O NEGATIVE Johnny Kelly ответил на вопрос о том, обсуждалось ли когда-нибудь проведение концерта памяти Пита Стила:

«Разговоры за чашкой кофе. Никогда не было никаких серьёзных размышлений из серии: "Стоит ли нам что-то делать? Есть ли вообще смысл это делать? Или это просто откровенная нажива?" Так что все эти мысли проносятся в голове.

Люди постоянно чествуют [Питера]. Они делают это ежедневно. Я постоянно вижу это в Интернете и замечаю влияние, которое он оказал.

Может быть, когда-нибудь потом получится что-нибудь... Я не знаю. Но я знаю, что лично я хотел бы, чтобы в этом участвовали также Kenny [Hickey, гитара] и Josh [Silver, клавишные]. Всё, что мы делаем, мы должны делать втроём. И ты никак не сможешь заставить Josh'а сделать что-то подобное [смеётся]».

На вопрос о том, кто мог бы исполнить вокальные партии Питера, если бы они когда-нибудь сделали трибьют-концерт, Johnny ответил:

«Я не знаю. Я бы хотел, чтобы это сделала женщина. Я бы хотел женский вокал — например, как у Ann Wilson [HEART] или кто-то в этом роде [смеётся]. Но даже если так, то... Когда ты думаешь о том, чтобы сделать какое-нибудь трибьют-шоу, ты просто соберёшь кучу людей... Да, Питера высоко ценили наши коллеги, и в итоге это будет похоже на кучу чуваков, которые будут пытаться подражать Питеру. А это невозможно. И тогда ты думаешь о том, что же максимально на него не похоже? Тебе нужно сделать что-то совершенно абстрактное. И я бы предложил взять женщину-вокалистку. Я думаю, Питер был бы рад... Он бы получил удовольствие от того, что его песни поёт девушка, что их исполняет женщина. И это реально подчеркнуло бы суть того, что нужно делать это как дань уважения, а не пытаться воссоздать заново то, что уже было».

Ex-TYPE O NEGATIVE Drummer On Hypothetical PETER STEELE Tribute Concert:





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

IYDKMIGTHTKY13


7 фев 2022, 13:35		Очень жаль, что этой группе не было толкового концертного трибьюта, по мне так отцы и лидеры своего жанра. Мне кажется, нет ни одной готической группы, вокалист/вокалистка которой не тащится от Стила, так что желающих будет дофига, уверен, кто-то достойный найдется. Ну и стоит сделать это с разными вокалистами, будет здорово, да и парочку друзей Стила позвать, кто в живых остался, того же Ансельмо. Помню записи с их совместного тура в 90-е, был же угар.
Бляяя, как же тащусь я от TON, и каким же уебаном себя чувствую, что познакомился с ними после смерти Стила и не видел их вживую...


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