1 июл 2020



Музыканты SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND выпустят диск



Музыканты SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND, активно выпускавшие карантинные видео на кавер-версии хитов 80-х, ставших саундтреками к фильмам, решили выпустить в виде релиза, который будет доступен в следующих вариантах:



• Hi-res digital album download

• CD

• Colored Vinyl A

• Colored Vinyl B

• T-shirt A (sizes S-XXL)

• T-shirt B (sizes S-XXL)

• CD + Bonus DVD (with all the videos plus interviews) in a retro VHS cover

• CD + T-shirt bundle

• Vinyl + T-shirt bundle

• CD + DVD + T-shirt bundle

• The BIG bundle (CD, DVD, Vinyl A, Vinyl B, T-shirt A, T-shirt B



Состав команды:



Björn "Speed" Strid (Soilwork) - lead vocals

Linnéa Vikström Egg (Therion) - backing vocals

Chris Laney (Pretty Maids) - guitars

Allan Sørensen (Royal Hunt, Pretty Maids) - drums

Morten Sandager (Pretty Maids) - keyboards

Pontus Norgren (HammerFall) - guitars

Pontus Egberg (King Diamond) - bass







+1 -1



просмотров: 287