Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Басист METALLICA: «Цой в России что-то типа Дэвида Боуи» 70
*Live Nation сокращает гонорары музыкантам и переводит на них... 43
*Барабанщик ATTILA подозревается в анальном изнасиловании 36
*Лидер DESTRUCTION: «Не хочу, чтобы металл стал новой хипстер... 29
*MIKE PORTNOY: «Новый год встретил с басистом DREAM THEATER, ... 21
[= ||| все новости группы



*

V/A

*



1 июл 2020 : 		 Музыканты SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND выпустят диск

29 июн 2020 : 		 Гитарист METALLICA в документальном фильме о журнале Creem

25 июн 2020 : 		 Независимые металл-фестивали проведут онлайн-концерт

13 июн 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND

11 июн 2020 : 		 Музыканты ARCH ENEMY, TRIVIUM, SOILWORK и DARK TRANQUILLITY записали партии для игры

9 июн 2020 : 		 Новые виды пауков названы в честь участников IRON MAIDEN, SCORPIONS, DEF LEPPARD и ANGRA

6 июн 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND

18 май 2020 : 		 Участники WHITESNAKE, SEPULTURA, Ex-KISS в кавер-версии POLICE

17 май 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND

14 май 2020 : 		 68 музыкантов записали кавер-версию THE BEATLES

10 май 2020 : 		 JIMMY PAGE, GENE SIMMONS, DAVID COVERDALE почтили память Литлл Ричарда

8 май 2020 : 		 VOIVOD, BORKNAGAR, INSOMNIUM в онлайн-концерте

6 май 2020 : 		 Музыканты OCEANS OF SLUMBER, PALADIN, HELION PRIME в кавер-версии Hear 'N Aid

5 май 2020 : 		 BLOODSTOCK OPEN AIR отменен

4 май 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND

28 апр 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND

25 апр 2020 : 		 50 металлистов исполняют "We Are The World"

22 апр 2020 : 		 Фрагмент документального фильма Murder In The Front Row

20 апр 2020 : 		 Фестиваль DOWNLOAD будет виртуальным в 2020 году

16 апр 2020 : 		 SLASH, DUFF MCKAGAN, SEBASTIAN BACH, NIKKI SIXX и другие почтили память Джимми Уэбба

10 апр 2020 : 		 Организаторы HELLFEST — страховщикам: «Да пошли вы нах!»

9 апр 2020 : 		 Летний NAMM отменен из-за COVID-19

9 апр 2020 : 		 Букинг-агент: «Думаю, туры начнутся в 2021 году»

1 апр 2020 : 		 Самые сексуальные рок-обложки

1 апр 2020 : 		 M3 ROCK FESTIVAL перенесен на осень

1 апр 2020 : 		 Рассказ о 70000 Tons Of Hell & Heaven Metal Fest 2020
Показать далее
| - |

|||| 1 июл 2020

Музыканты SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND выпустят диск



*
zoom
*
* *
Музыканты SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND, активно выпускавшие карантинные видео на кавер-версии хитов 80-х, ставших саундтреками к фильмам, решили выпустить в виде релиза, который будет доступен в следующих вариантах:

• Hi-res digital album download
• CD
• Colored Vinyl A
• Colored Vinyl B
• T-shirt A (sizes S-XXL)
• T-shirt B (sizes S-XXL)
• CD + Bonus DVD (with all the videos plus interviews) in a retro VHS cover
• CD + T-shirt bundle
• Vinyl + T-shirt bundle
• CD + DVD + T-shirt bundle
• The BIG bundle (CD, DVD, Vinyl A, Vinyl B, T-shirt A, T-shirt B

Состав команды:

Björn "Speed" Strid (Soilwork) - lead vocals
Linnéa Vikström Egg (Therion) - backing vocals
Chris Laney (Pretty Maids) - guitars
Allan Sørensen (Royal Hunt, Pretty Maids) - drums
Morten Sandager (Pretty Maids) - keyboards
Pontus Norgren (HammerFall) - guitars
Pontus Egberg (King Diamond) - bass

At The Movies Featuring SOILWORK, THERION, HAMMERFALL, PRETTY MAIDS And KING DIAMOND Members To Release Soundtrack Covers Compilation On CD, Digital and Vinyl LP; Details Available



Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 287

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом