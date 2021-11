сегодня



Кавер-версия хита WHAM! от AT THE MOVIES



AT THE MOVIES опубликовали видео на собственное прочтение хита WHAM! “Last Christmas”. Эта кавер-версия будет доступна на 7-дюймовом сингле, а также в качестве бонус-трека к "The Soundtrack Of Your Life - Vol. 1".



Трек-лист:



"Intro"

"No Easy Way Out"

"Maniac"

"St. Elmo's Fire"

"A View To A Kill"

"(I've Had) The Time Of My Life"

"Wouldn't It Be Good"

"We Don't Need Another Hero (Thunderdome)"

"The Power Of Love"

"The Heat Is On"

"The Neverending Story"

"Far From Over"

"Last Christmas" (Bonus Track)







