Новое видео AT THE MOVIES

AT THE MOVIES опубликовали видео на собственное прочтение хита Belinda Carlisle “Heaven Is A Place On Earth", которое вошло в альбом "The Soundtrack Of Your Life - Vol. 2".



Трек-лист:



"Waiting For A Star To Fall"

"King Of Wishful Thinking"

"The One And Only"

"When You Say Nothing At All"

"(I Just) Died In Your Arms"

"(You Drive Me) Crazy"

"Heaven Is A Place On Earth"

"Crush"

"I've Been Thinking About You"

"Venus"

"I Want It That Way"











