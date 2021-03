сегодня



Кавер-версия Бритни Спирс от AT THE MOVIES



Проект AT THE MOVIES, собранный гитаристом PRETTY MAIDS на карантине, представил очередную кавер-версию — на этот раз на песню Бритни Спирс "(You Drive Me) Crazy" из одноименного фильма 1999 года.







