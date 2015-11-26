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At The Movies

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AT THE MOVIES представили новую кавер-версию



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Проект AT THE MOVIES набрал больше требуемой суммы на выпуск CD с кавер-версиями композиций, входящих в саундтреки фильмов 80-х годов и по этому случаю представлено видео на композицию 'Far From Over', которая вошла в фильм 1983 года Staying Alive, (Frank Stallone/ Vince DiCola). В сентябре 1983 года этот трек попал в десятку лучших в США, а также на второе место в Канаде.

At The Movies Featuring SOILWORK, THERION, HAMMERFALL, PRETTY MAIDS And KING DIAMOND Members Streaming The Soundtrack Of Your Life Vol 1. Bonus Cover



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