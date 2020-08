сегодня



AT THE MOVIES представили новую кавер-версию



Проект AT THE MOVIES набрал больше требуемой суммы на выпуск CD с кавер-версиями композиций, входящих в саундтреки фильмов 80-х годов и по этому случаю представлено видео на композицию 'Far From Over', которая вошла в фильм 1983 года Staying Alive, (Frank Stallone/ Vince DiCola). В сентябре 1983 года этот трек попал в десятку лучших в США, а также на второе место в Канаде.







+0 -1



просмотров: 151