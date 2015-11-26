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At The Movies

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Кавер-версия хита WHAM! от AT THE MOVIES



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Проект AT THE MOVIES, собранный гитаристом PRETTY MAIDS на карантине, представил очередную кавер-версию — на этот раз на один из главных рождественских хитов, "Last Chtistmas" от WHAM!

Ядро проекта:

Björn "Speed" Strid (Soilwork) - lead vocals
Linnéa Vikström Egg (Therion) - backing vocals
Chris Laney (Pretty Maids) - guitars
Allan Sørensen (Royal Hunt, Pretty Maids) - drums
Morten Sandager (Pretty Maids) - keyboards
Pontus Norgren (HammerFall) - guitars
Pontus Egberg (King Diamond) - bass

At The Movies Featuring SOILWORK, THERION, HAMMERFALL, PRETTY MAIDS And KING DIAMOND Members Cover WHAM! Hit "Last Christmas" (Video)



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