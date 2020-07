сегодня



AT THE MOVIES работают над альбомом кавер-версий



Задумывавшийся как просто вариант скрасить время на карантине и воздать должное саундтрекам фильмов из 80-х, проект At The Movies быстро обрел фанатскую любовь и принял решение о работе над целым альбомом из кавер-версий, который будет выпущен на CD, виниле и в цифровом варианте. Обращение от автора проекта, Chris'a Laney и барабанщика Allan'a Sørensen'a, доступно ниже.



Состав:



Björn "Speed" Strid (Soilwork) - lead vocals

Linnéa Vikström Egg (Therion) - backing vocals

Chris Laney (Pretty Maids) - guitars

Allan Sørensen (Royal Hunt, Pretty Maids) - drums

Morten Sandager (Pretty Maids) - keyboards

Pontus Norgren (HammerFall) - guitars

Pontus Egberg (King Diamond) - bass







