AT THE MOVIES работают над альбомом кавер-версий

Задумывавшийся как просто вариант скрасить время на карантине и воздать должное саундтрекам фильмов из 80-х, проект At The Movies быстро обрел фанатскую любовь и принял решение о работе над целым альбомом из кавер-версий, который будет выпущен на CD, виниле и в цифровом варианте. Обращение от автора проекта, Chris'a Laney и барабанщика Allan'a Sørensen'a, доступно ниже.
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