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At The Movies

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AT THE MOVIES работают над альбомом кавер-версий



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Задумывавшийся как просто вариант скрасить время на карантине и воздать должное саундтрекам фильмов из 80-х, проект At The Movies быстро обрел фанатскую любовь и принял решение о работе над целым альбомом из кавер-версий, который будет выпущен на CD, виниле и в цифровом варианте. Обращение от автора проекта, Chris'a Laney и барабанщика Allan'a Sørensen'a, доступно ниже.

Состав:

Björn "Speed" Strid (Soilwork) - lead vocals
Linnéa Vikström Egg (Therion) - backing vocals
Chris Laney (Pretty Maids) - guitars
Allan Sørensen (Royal Hunt, Pretty Maids) - drums
Morten Sandager (Pretty Maids) - keyboards
Pontus Norgren (HammerFall) - guitars
Pontus Egberg (King Diamond) - bass

At The Movies Featuring SOILWORK, THERION, HAMMERFALL, PRETTY MAIDS And KING DIAMOND Members Gearing Up To Record New Movie Soundtrack Covers - "The First Two Years Of The '90s Are The Best Of The '80s"



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