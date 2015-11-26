Новое видео AT THE MOVIES

AT THE MOVIES опубликовали видео на собственное прочтение хита Cutting Crew "(I Just) Died In Your Arms", которое будет включено в альбом "The Soundtrack Of Your Life - Vol. 2".
Трек-лист:
"Waiting For A Star To Fall"
"King Of Wishful Thinking"
"The One And Only"
"When You Say Nothing At All"
"(I Just) Died In Your Arms"
"(You Drive Me) Crazy"
"Heaven Is A Place On Earth"
"Crush"
"I've Been Thinking About You"
"Venus"
"I Want It That Way"
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