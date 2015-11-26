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At The Movies

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13 дек 2021 : 		 Новое видео AT THE MOVIES

22 ноя 2021 : 		 Кавер-версия хита WHAM! от AT THE MOVIES

15 ноя 2021 : 		 Альбомы AT THE MOVIES выйдут зимой

25 май 2021 : 		 Кавер-версия хита BACKSTREET BOYS от AT THE MOVIES

10 май 2021 : 		 Кавер-версия хита SHOCKING BLUE от AT THE MOVIES

30 апр 2021 : 		 Кавер-версия хита LONDONBEAT от AT THE MOVIES

11 апр 2021 : 		 Новое видео AT THE MOVIES

31 мар 2021 : 		 Кавер-версия BELINDA CARLISLE от AT THE MOVIES

16 мар 2021 : 		 Кавер-версия Бритни Спирс от AT THE MOVIES

12 мар 2021 : 		 AT THE MOVIES о рождении проекта

3 мар 2021 : 		 Кавер-версия CUTTING CREW от AT THE MOVIES

23 фев 2021 : 		 Кавер-версия хита из Нотинг Хилл от AT THE MOVIES

1 фев 2021 : 		 Кавер-версия хита Chesney Hawkes от AT THE MOVIES

15 янв 2021 : 		 Кавер-версия хита GO WEST от AT THE MOVIES

2 янв 2021 : 		 Кавер-версия хита BOY MEETS GIRL от AT THE MOVIES

2 дек 2020 : 		 Кавер-версия хита WHAM! от AT THE MOVIES

15 авг 2020 : 		 AT THE MOVIES представили новую кавер-версию

30 июл 2020 : 		 At The Movies работают над альбомом кавер-версий

1 июл 2020 : 		 Музыканты SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND выпустят диск

13 июн 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND

6 июн 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND
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Новое видео AT THE MOVIES



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AT THE MOVIES опубликовали видео на собственное прочтение хита Cutting Crew "(I Just) Died In Your Arms", которое будет включено в альбом "The Soundtrack Of Your Life - Vol. 2".

Трек-лист:

"Waiting For A Star To Fall"
"King Of Wishful Thinking"
"The One And Only"
"When You Say Nothing At All"
"(I Just) Died In Your Arms"
"(You Drive Me) Crazy"
"Heaven Is A Place On Earth"
"Crush"
"I've Been Thinking About You"
"Venus"
"I Want It That Way"

AT THE MOVIES Feat. Members Of PRETTY MAIDS, SOILWORK, ROYAL HUNT, THERION, KING DIAMOND, And More Release вЂњ(I Just) Died In Your ArmsвЂќ Video



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