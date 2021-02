сегодня



Кавер-версия хита Chesney Hawkes от AT THE MOVIES



Проект AT THE MOVIES, собранный гитаристом PRETTY MAIDS на карантине, представил очередную кавер-версию — на этот раз на песню Chesney Hawkes'a "The One and Only”, автором которой был Nik Kershaw, а сама песня вошла в фильм «Доктор Голливуд» с Майклом Джей Фоксом.



Ядро проекта:



Björn "Speed" Strid (Soilwork) — вокал;

Linnéa Vikström Egg (Therion) — бэк-вокал;

Chris Laney (Pretty Maids) — гитара;

Allan Sørensen (Royal Hunt, Pretty Maids) — барабаны;

Morten Sandager (Pretty Maids) — клавишные;

Pontus Norgren (HammerFall) — гитара;

Pontus Egberg (King Diamond) — бас.







