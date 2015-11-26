Кавер-версия хита SHOCKING BLUE от AT THE MOVIES

Проект AT THE MOVIES, собранный гитаристом PRETTY MAIDS на карантине, представил очередную кавер-версию — на этот раз на песню BANANARAMA / SHOCKING BLUE "Venus":
«Мы тут насчитали, что эта песня звучала в саундтреках целых семи фильмов! Grumpier Old Men (1997), Romy and Michelle's High School reunion!(1999), The Brady Bunch (1995), Alles Nur Tarnung (1996), True Love and Chaos (1996), Outside Providence (1999), Forever Fabulous (1999)... 'Venus' в версии BANANARAMA нашего прочтения!»
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