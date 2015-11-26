Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JASON NEWSTED не жалеет, что ушёл из METALLICA 104
*Фронтмен METALLICA рассказал о новом материале и выразил ске... 29
*UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN вновь вмес... 27
*Фильм-биография KISS выйдет на Netflix 26
*Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт... 22
[= ||| все новости группы



*

At The Movies

*
Страна
InternationalМеждународный
Стиль
-



10 май 2021 : 		 Кавер-версия хита SHOCKING BLUE от AT THE MOVIES

30 апр 2021 : 		 Кавер-версия хита LONDONBEAT от AT THE MOVIES

11 апр 2021 : 		 Новое видео AT THE MOVIES

31 мар 2021 : 		 Кавер-версия BELINDA CARLISLE от AT THE MOVIES

16 мар 2021 : 		 Кавер-версия Бритни Спирс от AT THE MOVIES

12 мар 2021 : 		 AT THE MOVIES о рождении проекта

3 мар 2021 : 		 Кавер-версия CUTTING CREW от AT THE MOVIES

23 фев 2021 : 		 Кавер-версия хита из Нотинг Хилл от AT THE MOVIES

1 фев 2021 : 		 Кавер-версия хита Chesney Hawkes от AT THE MOVIES

15 янв 2021 : 		 Кавер-версия хита GO WEST от AT THE MOVIES

2 янв 2021 : 		 Кавер-версия хита BOY MEETS GIRL от AT THE MOVIES

2 дек 2020 : 		 Кавер-версия хита WHAM! от AT THE MOVIES

15 авг 2020 : 		 AT THE MOVIES представили новую кавер-версию

30 июл 2020 : 		 At The Movies работают над альбомом кавер-версий

1 июл 2020 : 		 Музыканты SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND выпустят диск

13 июн 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND

6 июн 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND
| - |

|||| сегодня

Кавер-версия хита SHOCKING BLUE от AT THE MOVIES



*
zoom
*
* *
Проект AT THE MOVIES, собранный гитаристом PRETTY MAIDS на карантине, представил очередную кавер-версию — на этот раз на песню BANANARAMA / SHOCKING BLUE "Venus":

«Мы тут насчитали, что эта песня звучала в саундтреках целых семи фильмов! Grumpier Old Men (1997), Romy and Michelle's High School reunion!(1999), The Brady Bunch (1995), Alles Nur Tarnung (1996), True Love and Chaos (1996), Outside Providence (1999), Forever Fabulous (1999)... 'Venus' в версии BANANARAMA нашего прочтения!»

Ядро проекта:

Björn "Speed" Strid (Soilwork) — вокал;
Linnéa Vikström Egg (Therion) — бэк-вокал;
Chris Laney (Pretty Maids) — гитара;
Allan Sørensen (Royal Hunt, Pretty Maids) — барабаны;
Morten Sandager (Pretty Maids) — клавишные;
Pontus Norgren (HammerFall) — гитара;
Pontus Egberg (King Diamond) — бас.

At The Movies Featuring SOILWORK, THERION, HAMMERFALL, PRETTY MAIDS And KING DIAMOND Members Cover BANANARAMA / SHOCKING BLUE Hit



Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 223

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом