15 ноя 2021



Альбомы AT THE MOVIES выйдут зимой



Проект AT THE MOVIES, основанный на карантине, выпустит новый альбом кавер-версий, получивший название Soundtrack Of Your Life - Vol. 2, седьмого января на новом лейбле Atomic Fire. В этот же день состоится выход и первой части с бонус-треком — кавер-версией бессмертного хита WHAM! 'Last Christmas'. Оба релиза будут доступны в диджипаках с DVD с клипами ко всем трекам.



Состав проекта:



Björn "Speed" Strid (Soilwork) - lead / backing vocals

Linnéa Vikström Egg (Therion) - lead / backing vocals

Chris Laney (Pretty Maids) - guitars

Allan Sørensen (Royal Hunt, Pretty Maids) - drums

Morten Sandager (Pretty Maids) - keyboards

Pontus Norgren (HammerFall) - guitars

Pontus Egberg (King Diamond) - bass



Трек-лист Vol.1:



"Intro"

"No Easy Way Out"

"Maniac"

"St. Elmo's Fire"

"A View To A Kill"

"(I've Had) The Time Of My Life"

"Wouldn't It Be Good"

"We Don't Need Another Hero (Thunderdome)"

"The Power Of Love"

"The Heat Is On"

"The Neverending Story"

"Far From Over"

"Last Christmas" (Bonus Track)



Трек-лист Vol 2:



"Waiting For A Star To Fall"

"King Of Wishful Thinking"

"The One And Only"

"When You Say Nothing At All"

"(I Just) Died In Your Arms"

"(You Drive Me) Crazy"

"Heaven Is A Place On Earth"

"Crush"

"I've Been Thinking About You"

"Venus"

"I Want It That Way"







