Вокалист AT THE MOVIES: «Мы даже планировали гастроли, но...»



Björn “Speed” Strid в недавнем интервью рассказал о проекте AT THE MOVIES:



«Это была идея Chris Laney, и он сказал мне: «Мне так скучно, я хочу что-нибудь сделать». У него была идея сделать хард-рок и металл-версии песен из саундтреков 80-х. Я спросил его, уверен ли он: «Разве это уже не было сделано?». Мы решили попробовать и начали с песни из «Рокки», «No Easy Way Out». Мы выпустили ее, и люди сходили с ума от удовольствия. Я не думал, что это будет настолько захватывающим для слушателей, но потом мы начали обсуждать, что сделаем еще одну. Мы стали выпускать новую песню каждый четверг, и люди сидели и ждали ее. Люди были искренне рады этому, так что мы чувствовали себя словно на ответственном посту. Для меня, как для певца, это был большой вызов: «St. Elmo's Fire» Джона Парра — это очень тяжело в вокальном плане. И все было в оригинальном ключе.



Поначалу мы планировали выступать на фестивалях, но все пошло по-другому: PRETTY MAIDS снова начали гастролировать, Linnea присоединилась к Thundermother, у меня снова есть SOILWORK и THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA. Может быть, когда-нибудь в будущем, я не знаю. Но было бы здорово».



Состав:



Björn “Speed” Strid (Soilwork, The Night Flight Orchestra) – lead / backing vocals

Linnéa Vikström Egg (Therion, Thundermother) – lead / backing vocals

Chris Laney (Pretty Maids) – guitars

Allan Sørensen (Royal Hunt, Pretty Maids) – drums

Morten Sandager (Pretty Maids) – keyboards

Pontus Norgren (HammerFall) – guitars

Pontus Egberg (King Diamond) – bass.





