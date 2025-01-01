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*KATATONIA рассталась с гитаристом 39
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At The Movies

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Страна
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Стиль
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23 мар 2025 : 		 Вокалист AT THE MOVIES: «Мы даже планировали гастроли, но...»

10 янв 2022 : 		 Новое видео AT THE MOVIES

13 дек 2021 : 		 Новое видео AT THE MOVIES

22 ноя 2021 : 		 Кавер-версия хита WHAM! от AT THE MOVIES

15 ноя 2021 : 		 Альбомы AT THE MOVIES выйдут зимой

25 май 2021 : 		 Кавер-версия хита BACKSTREET BOYS от AT THE MOVIES

10 май 2021 : 		 Кавер-версия хита SHOCKING BLUE от AT THE MOVIES

30 апр 2021 : 		 Кавер-версия хита LONDONBEAT от AT THE MOVIES

11 апр 2021 : 		 Новое видео AT THE MOVIES

31 мар 2021 : 		 Кавер-версия BELINDA CARLISLE от AT THE MOVIES

16 мар 2021 : 		 Кавер-версия Бритни Спирс от AT THE MOVIES

12 мар 2021 : 		 AT THE MOVIES о рождении проекта

3 мар 2021 : 		 Кавер-версия CUTTING CREW от AT THE MOVIES

23 фев 2021 : 		 Кавер-версия хита из Нотинг Хилл от AT THE MOVIES

1 фев 2021 : 		 Кавер-версия хита Chesney Hawkes от AT THE MOVIES

15 янв 2021 : 		 Кавер-версия хита GO WEST от AT THE MOVIES

2 янв 2021 : 		 Кавер-версия хита BOY MEETS GIRL от AT THE MOVIES

2 дек 2020 : 		 Кавер-версия хита WHAM! от AT THE MOVIES

15 авг 2020 : 		 AT THE MOVIES представили новую кавер-версию

30 июл 2020 : 		 At The Movies работают над альбомом кавер-версий

1 июл 2020 : 		 Музыканты SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND выпустят диск

13 июн 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND

6 июн 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND
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Вокалист AT THE MOVIES: «Мы даже планировали гастроли, но...»



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Björn “Speed” Strid в недавнем интервью рассказал о проекте AT THE MOVIES:

«Это была идея Chris Laney, и он сказал мне: «Мне так скучно, я хочу что-нибудь сделать». У него была идея сделать хард-рок и металл-версии песен из саундтреков 80-х. Я спросил его, уверен ли он: «Разве это уже не было сделано?». Мы решили попробовать и начали с песни из «Рокки», «No Easy Way Out». Мы выпустили ее, и люди сходили с ума от удовольствия. Я не думал, что это будет настолько захватывающим для слушателей, но потом мы начали обсуждать, что сделаем еще одну. Мы стали выпускать новую песню каждый четверг, и люди сидели и ждали ее. Люди были искренне рады этому, так что мы чувствовали себя словно на ответственном посту. Для меня, как для певца, это был большой вызов: «St. Elmo's Fire» Джона Парра — это очень тяжело в вокальном плане. И все было в оригинальном ключе.

Поначалу мы планировали выступать на фестивалях, но все пошло по-другому: PRETTY MAIDS снова начали гастролировать, Linnea присоединилась к Thundermother, у меня снова есть SOILWORK и THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA. Может быть, когда-нибудь в будущем, я не знаю. Но было бы здорово».

Состав:

Björn “Speed” Strid (Soilwork, The Night Flight Orchestra) – lead / backing vocals
Linnéa Vikström Egg (Therion, Thundermother) – lead / backing vocals
Chris Laney (Pretty Maids) – guitars
Allan Sørensen (Royal Hunt, Pretty Maids) – drums
Morten Sandager (Pretty Maids) – keyboards
Pontus Norgren (HammerFall) – guitars
Pontus Egberg (King Diamond) – bass.



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