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At The Movies

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Страна
InternationalМеждународный
Стиль
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12 мар 2021 : 		 AT THE MOVIES о рождении проекта

3 мар 2021 : 		 Кавер-версия CUTTING CREW от AT THE MOVIES

23 фев 2021 : 		 Кавер-версия хита из Нотинг Хилл от AT THE MOVIES

1 фев 2021 : 		 Кавер-версия хита Chesney Hawkes от AT THE MOVIES

15 янв 2021 : 		 Кавер-версия хита GO WEST от AT THE MOVIES

2 янв 2021 : 		 Кавер-версия хита BOY MEETS GIRL от AT THE MOVIES

2 дек 2020 : 		 Кавер-версия хита WHAM! от AT THE MOVIES

15 авг 2020 : 		 AT THE MOVIES представили новую кавер-версию

30 июл 2020 : 		 At The Movies работают над альбомом кавер-версий

1 июл 2020 : 		 Музыканты SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND выпустят диск

13 июн 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND

6 июн 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND
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|||| 12 мар 2021

AT THE MOVIES о рождении проекта



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AT THE MOVIES опубликовали видео, в котором рассказали о рождении проекта и о том, насколько сложно переделывать песни из любимых фильмов.

Ядро проекта:

Björn "Speed" Strid (Soilwork) — вокал;
Linnéa Vikström Egg (Therion) — бэк-вокал;
Chris Laney (Pretty Maids) — гитара;
Allan Sørensen (Royal Hunt, Pretty Maids) — барабаны;
Morten Sandager (Pretty Maids) — клавишные;
Pontus Norgren (HammerFall) — гитара;
Pontus Egberg (King Diamond) — бас.

At The Movies Featuring SOILWORK, THERION, HAMMERFALL, PRETTY MAIDS And KING DIAMOND Members Talk Covering '80s and '90s Pop Hits -



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