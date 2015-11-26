12 мар 2021



AT THE MOVIES о рождении проекта



AT THE MOVIES опубликовали видео, в котором рассказали о рождении проекта и о том, насколько сложно переделывать песни из любимых фильмов.



Ядро проекта:



Björn "Speed" Strid (Soilwork) — вокал;

Linnéa Vikström Egg (Therion) — бэк-вокал;

Chris Laney (Pretty Maids) — гитара;

Allan Sørensen (Royal Hunt, Pretty Maids) — барабаны;

Morten Sandager (Pretty Maids) — клавишные;

Pontus Norgren (HammerFall) — гитара;

Pontus Egberg (King Diamond) — бас.

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