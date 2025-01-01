Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 246
*Лидер SEPULTURA хочет братьев 221
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 137
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
*MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER 55
*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 44
*MARTY FRIEDMAN: «Из MEGADETH я ушел не очень» 33
*Новое видео BEHEMOTH 30
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 27
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 246
*Лидер SEPULTURA хочет братьев 221
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 137
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
*MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER 55
[= ||| все новости группы



*

Anneke van Giersbergen

*



5 фев 2025 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN выпустит три ЕР

13 янв 2025 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN обещает ЕР

2 окт 2024 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполняет SLAYER

2 окт 2023 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN и MARKO HIETALA исполнили WHITESNAKE, THE GATHERING, IRON MAIDEN, OZZY OSBOURNE, NIGHTWISH

21 июл 2023 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN едет в тур с MARKO HIETALA

11 окт 2022 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполняет хит A-HA

11 мар 2021 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN отметит выход альбома

8 мар 2021 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN, музыканты APOCALYPTICA, TYPE O NEGATIVE, MY DYING BRIDE исполняют DEPECHE MODE

14 фев 2021 : 		 Видео с текстом ANNEKE VAN GIERSBERGEN

15 янв 2021 : 		 Новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN

7 дек 2020 : 		 Новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN

17 ноя 2020 : 		 Новый альбом ANNEKE VAN GIERSBERGEN выйдет зимой

23 июл 2020 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN в этом месяце выпустит альбом с оркестром

26 май 2020 : 		 Карантинное выступление от ANNEKE VAN GIERSBERGEN

3 ноя 2018 : 		 Новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN

11 окт 2018 : 		 Видеотрейлер к предстоящему концертному альбому ANNEKE VAN GIERSBERGEN с оркестром

6 окт 2018 : 		 Оркестровая версия песни ANNEKE VAN GIERSBERGEN

4 сен 2018 : 		 Концертный релиз ANNEKE VAN GIERSBERGEN выйдет осенью

23 янв 2018 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполняет KATE BUSH

7 июл 2017 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполняет IRON MAIDEN

5 июл 2017 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN почтила память Криса Корнелла

13 мар 2017 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN присоединилась на сцене к DEVIN TOWNSEND

17 сен 2016 : 		 Фрагмент кавер-версии PRINCE от ANNEKE VAN GIERSBERGEN

26 авг 2016 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN и гитарист AMORPHIS исполнили песню QUEEN

10 май 2016 : 		 Винилы ANNEKE VAN GIERSBERGEN выйдут в июне

29 мар 2016 : 		 Видео с выступления ANNEKE VAN GIERSBERGEN и ÁRSTIÐIR
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ANNEKE VAN GIERSBERGEN выпустит три ЕР



zoom
ANNEKE VAN GIERSBERGEN опубликовала следующее сообщение:

«Я с радостью сообщаю, что мой новый альбом будет называться La Vie, La Mort, L'Amour. Эта коллекция песен будет выпущена в виде трилогии. Первый EP, La Vie, будет доступен в цифровом виде 28 февраля.

Я написала эти песни вскоре после смерти обоих моих родителей и привела в студию свою живую группу из 8 человек, чтобы записать их. В прошлом году я столкнулась с самыми важными жизненными вопросами и сомнениями, которые пришли вместе с потерей. Эти песни отражают мои эмоции и мысли в то непростое время. В музыкальном плане я вдохновлялся звуками 80-х и 90-х годов, музыкой, которая сформировала мою молодость.

Мне не терпится поделиться этим со всеми вами!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 185

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом