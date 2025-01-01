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ANNEKE VAN GIERSBERGEN выпустит три ЕР



ANNEKE VAN GIERSBERGEN опубликовала следующее сообщение:



«Я с радостью сообщаю, что мой новый альбом будет называться La Vie, La Mort, L'Amour. Эта коллекция песен будет выпущена в виде трилогии. Первый EP, La Vie, будет доступен в цифровом виде 28 февраля.



Я написала эти песни вскоре после смерти обоих моих родителей и привела в студию свою живую группу из 8 человек, чтобы записать их. В прошлом году я столкнулась с самыми важными жизненными вопросами и сомнениями, которые пришли вместе с потерей. Эти песни отражают мои эмоции и мысли в то непростое время. В музыкальном плане я вдохновлялся звуками 80-х и 90-х годов, музыкой, которая сформировала мою молодость.



Мне не терпится поделиться этим со всеми вами!» http://www.annekevangiersbergen.com/







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