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ANNEKE VAN GIERSBERGEN обещает ЕР



ANNEKE VAN GIERSBERGEN опубликовала следующее сообщение:



«Привет, друзья! Как прошел ваш новый год? Я взяла небольшую паузу, но теперь я снова в деле, в полной готовности к предстоящим концертам и проектам.



Мы с группой усердно работали в студии над музыкой для нового EP, и я не могу дождаться момента, когда смогу поделиться ею с вами. Мы будем играть новые песни во время наших выступлений в Нидерландах в марте и апреле. Кстати, билеты раскупаются быстро — De Pul, Uden уже продан!



Я искренне надеюсь, что 2025 год принесет вам счастье и незабываемые приключения, и жду не дождусь встречи с вами на будущих выступлениях!»







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