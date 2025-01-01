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*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 105
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 57
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 47
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 44
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
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Anneke van Giersbergen

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13 янв 2025 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN обещает ЕР

2 окт 2024 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполняет SLAYER

2 окт 2023 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN и MARKO HIETALA исполнили WHITESNAKE, THE GATHERING, IRON MAIDEN, OZZY OSBOURNE, NIGHTWISH

21 июл 2023 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN едет в тур с MARKO HIETALA

11 окт 2022 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполняет хит A-HA

11 мар 2021 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN отметит выход альбома

8 мар 2021 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN, музыканты APOCALYPTICA, TYPE O NEGATIVE, MY DYING BRIDE исполняют DEPECHE MODE

14 фев 2021 : 		 Видео с текстом ANNEKE VAN GIERSBERGEN

15 янв 2021 : 		 Новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN

7 дек 2020 : 		 Новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN

17 ноя 2020 : 		 Новый альбом ANNEKE VAN GIERSBERGEN выйдет зимой

23 июл 2020 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN в этом месяце выпустит альбом с оркестром

26 май 2020 : 		 Карантинное выступление от ANNEKE VAN GIERSBERGEN

3 ноя 2018 : 		 Новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN

11 окт 2018 : 		 Видеотрейлер к предстоящему концертному альбому ANNEKE VAN GIERSBERGEN с оркестром

6 окт 2018 : 		 Оркестровая версия песни ANNEKE VAN GIERSBERGEN

4 сен 2018 : 		 Концертный релиз ANNEKE VAN GIERSBERGEN выйдет осенью

23 янв 2018 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполняет KATE BUSH

7 июл 2017 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполняет IRON MAIDEN

5 июл 2017 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN почтила память Криса Корнелла

13 мар 2017 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN присоединилась на сцене к DEVIN TOWNSEND

17 сен 2016 : 		 Фрагмент кавер-версии PRINCE от ANNEKE VAN GIERSBERGEN

26 авг 2016 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN и гитарист AMORPHIS исполнили песню QUEEN

10 май 2016 : 		 Винилы ANNEKE VAN GIERSBERGEN выйдут в июне

29 мар 2016 : 		 Видео с выступления ANNEKE VAN GIERSBERGEN и ÁRSTIÐIR

19 фев 2016 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN об альбоме ÁRSTIÐIR
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ANNEKE VAN GIERSBERGEN обещает ЕР



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ANNEKE VAN GIERSBERGEN опубликовала следующее сообщение:

«Привет, друзья! Как прошел ваш новый год? Я взяла небольшую паузу, но теперь я снова в деле, в полной готовности к предстоящим концертам и проектам.

Мы с группой усердно работали в студии над музыкой для нового EP, и я не могу дождаться момента, когда смогу поделиться ею с вами. Мы будем играть новые песни во время наших выступлений в Нидерландах в марте и апреле. Кстати, билеты раскупаются быстро — De Pul, Uden уже продан!

Я искренне надеюсь, что 2025 год принесет вам счастье и незабываемые приключения, и жду не дождусь встречи с вами на будущих выступлениях!»

ANNEKE VAN GIERSBERGEN Announces March / April 2025 Netherlands Tour; New EP In The Works




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