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сегодня
ANNEKE VAN GIERSBERGEN выпустит альбом в 2026
ANNEKE VAN GIERSBERGEN опубликовала следующее сообщение:
«Дорогие друзья, мало что может быть настолько захватывающим, как выпуск новой музыки! То, что начинается как простая идея, сформированная в уединении, в итоге превращается в полноценный релиз, в котором участвует множество музыкантов, техников, арт-дизайнеров и многих других. В течение последних нескольких месяцев мы очень усердно работали над созданием и записью этих четырех песен. Я невероятно горжусь результатом!
Мой новый альбом будет называться La Vie, La Mort, L'Amour — в переводе с французского «Жизнь, смерть, любовь». Эта коллекция песен будет выпущена в виде трилогии. Сегодня вышел первый EP La Vie, который уже доступен для прослушивания на всех цифровых платформах!
В 2026 году три EP объединятся в полноформатный альбом. Релиз третьего EP совпадет с выпуском физической версии, содержащей все песни, которая будет доступна в формате CD Digipak и Gatefold LP.
Спасибо за вашу бесконечную поддержку и... приятного прослушивания!»
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