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*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 174
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 140
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 79
*Обновленное видео HELLOWEEN 76
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 38
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Anneke van Giersbergen

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3 мар 2025 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN выпустит альбом в 2026

11 фев 2025 : 		 Обложка и трек-лист нового ЕР ANNEKE VAN GIERSBERGEN

5 фев 2025 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN выпустит три ЕР

13 янв 2025 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN обещает ЕР

2 окт 2024 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполняет SLAYER

2 окт 2023 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN и MARKO HIETALA исполнили WHITESNAKE, THE GATHERING, IRON MAIDEN, OZZY OSBOURNE, NIGHTWISH

21 июл 2023 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN едет в тур с MARKO HIETALA

11 окт 2022 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполняет хит A-HA

11 мар 2021 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN отметит выход альбома

8 мар 2021 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN, музыканты APOCALYPTICA, TYPE O NEGATIVE, MY DYING BRIDE исполняют DEPECHE MODE

14 фев 2021 : 		 Видео с текстом ANNEKE VAN GIERSBERGEN

15 янв 2021 : 		 Новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN

7 дек 2020 : 		 Новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN

17 ноя 2020 : 		 Новый альбом ANNEKE VAN GIERSBERGEN выйдет зимой

23 июл 2020 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN в этом месяце выпустит альбом с оркестром

26 май 2020 : 		 Карантинное выступление от ANNEKE VAN GIERSBERGEN

3 ноя 2018 : 		 Новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN

11 окт 2018 : 		 Видеотрейлер к предстоящему концертному альбому ANNEKE VAN GIERSBERGEN с оркестром

6 окт 2018 : 		 Оркестровая версия песни ANNEKE VAN GIERSBERGEN

4 сен 2018 : 		 Концертный релиз ANNEKE VAN GIERSBERGEN выйдет осенью

23 янв 2018 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполняет KATE BUSH

7 июл 2017 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполняет IRON MAIDEN

5 июл 2017 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN почтила память Криса Корнелла

13 мар 2017 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN присоединилась на сцене к DEVIN TOWNSEND

17 сен 2016 : 		 Фрагмент кавер-версии PRINCE от ANNEKE VAN GIERSBERGEN

26 авг 2016 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN и гитарист AMORPHIS исполнили песню QUEEN
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ANNEKE VAN GIERSBERGEN выпустит альбом в 2026



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ANNEKE VAN GIERSBERGEN опубликовала следующее сообщение:

«Дорогие друзья, мало что может быть настолько захватывающим, как выпуск новой музыки! То, что начинается как простая идея, сформированная в уединении, в итоге превращается в полноценный релиз, в котором участвует множество музыкантов, техников, арт-дизайнеров и многих других. В течение последних нескольких месяцев мы очень усердно работали над созданием и записью этих четырех песен. Я невероятно горжусь результатом!

Мой новый альбом будет называться La Vie, La Mort, L'Amour — в переводе с французского «Жизнь, смерть, любовь». Эта коллекция песен будет выпущена в виде трилогии. Сегодня вышел первый EP La Vie, который уже доступен для прослушивания на всех цифровых платформах!

В 2026 году три EP объединятся в полноформатный альбом. Релиз третьего EP совпадет с выпуском физической версии, содержащей все песни, которая будет доступна в формате CD Digipak и Gatefold LP.

Спасибо за вашу бесконечную поддержку и... приятного прослушивания!»




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