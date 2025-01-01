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*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 87
*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 68
*KATATONIA рассталась с гитаристом 39
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 30
*Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии» 18
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Anneke van Giersbergen

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25 мар 2025 : 		 Лимитированный винил от ANNEKE VAN GIERSBERGEN

18 мар 2025 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполнила хит Мадонны

3 мар 2025 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN выпустит альбом в 2026

11 фев 2025 : 		 Обложка и трек-лист нового ЕР ANNEKE VAN GIERSBERGEN

5 фев 2025 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN выпустит три ЕР

13 янв 2025 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN обещает ЕР

2 окт 2024 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполняет SLAYER

2 окт 2023 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN и MARKO HIETALA исполнили WHITESNAKE, THE GATHERING, IRON MAIDEN, OZZY OSBOURNE, NIGHTWISH

21 июл 2023 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN едет в тур с MARKO HIETALA

11 окт 2022 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполняет хит A-HA

11 мар 2021 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN отметит выход альбома

8 мар 2021 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN, музыканты APOCALYPTICA, TYPE O NEGATIVE, MY DYING BRIDE исполняют DEPECHE MODE

14 фев 2021 : 		 Видео с текстом ANNEKE VAN GIERSBERGEN

15 янв 2021 : 		 Новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN

7 дек 2020 : 		 Новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN

17 ноя 2020 : 		 Новый альбом ANNEKE VAN GIERSBERGEN выйдет зимой

23 июл 2020 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN в этом месяце выпустит альбом с оркестром

26 май 2020 : 		 Карантинное выступление от ANNEKE VAN GIERSBERGEN

3 ноя 2018 : 		 Новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN

11 окт 2018 : 		 Видеотрейлер к предстоящему концертному альбому ANNEKE VAN GIERSBERGEN с оркестром

6 окт 2018 : 		 Оркестровая версия песни ANNEKE VAN GIERSBERGEN

4 сен 2018 : 		 Концертный релиз ANNEKE VAN GIERSBERGEN выйдет осенью

23 янв 2018 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполняет KATE BUSH

7 июл 2017 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполняет IRON MAIDEN

5 июл 2017 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN почтила память Криса Корнелла

13 мар 2017 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN присоединилась на сцене к DEVIN TOWNSEND
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Лимитированный винил от ANNEKE VAN GIERSBERGEN



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ANNEKE VAN GIERSBERGEN опубликовала следующее сообщение:

«Я очень рада сообщить, что 12-дюймовая версия La Vie будет выпущена в рамках акции Record Store Day в Нидерландах 12 апреля! Record Store Day — это день поддержки инди-магазинов. Если вы не живете в Нидерландах, попробуйте связаться с отдельными музыкальными магазинами напрямую, чтобы узнать, согласятся ли они отправить вам диск. Я также позабочусь о том, чтобы некоторые копии были доступны в моем собственном интернет-магазине. Я очень горжусь этим релизом — это самый первый релиз на моем собственном лейбле Label Mates!»



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