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Лимитированный винил от ANNEKE VAN GIERSBERGEN



ANNEKE VAN GIERSBERGEN опубликовала следующее сообщение:



«Я очень рада сообщить, что 12-дюймовая версия La Vie будет выпущена в рамках акции Record Store Day в Нидерландах 12 апреля! Record Store Day — это день поддержки инди-магазинов. Если вы не живете в Нидерландах, попробуйте связаться с отдельными музыкальными магазинами напрямую, чтобы узнать, согласятся ли они отправить вам диск. Я также позабочусь о том, чтобы некоторые копии были доступны в моем собственном интернет-магазине. Я очень горжусь этим релизом — это самый первый релиз на моем собственном лейбле Label Mates!» http://www.annekevangiersbergen.com/





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