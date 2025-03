сегодня



ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполнила хит Мадонны



ANNEKE VAN GIERSBERGEN опубликовала следующее сообщение:



«В программе The Best of Pop (НТР) ведущий Дидерик Эббинге погружается в музыкальное наследие величайших икон поп-музыки. Каждый эпизод посвящен одному музыканту, и вместе с приглашенными артистами Дидерик отдает дань уважения их творчеству. Это было так весело!» http://www.annekevangiersbergen.com/







