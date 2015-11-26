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Agnostic Front

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11 авг 2020 : 		 Умер бывший басист AGNOSTIC FRONT

19 май 2020 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT: «Мы не знаем, когда поедем в тур»

25 янв 2020 : 		 Новый релиз AGNOSTIC FRONT выйдет весной

4 дек 2019 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

26 ноя 2019 : 		 Трейлер нового альбома AGNOSTIC FRONT

3 ноя 2019 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

27 окт 2019 : 		 Трейлер нового альбома AGNOSTIC FRONT

20 окт 2019 : 		 Трейлер нового альбома AGNOSTIC FRONT

13 сен 2019 : 		 Новая песня AGNOSTIC FRONT

9 авг 2019 : 		 AGNOSTIC FRONT завершили запись

28 май 2019 : 		 Видео с выступления AGNOSTIC FRONT

27 ноя 2017 : 		 Видео выступления AGNOSTIC FRONT в Москве

24 окт 2017 : 		 Видео с выступления AGNOSTIC FRONT

3 июл 2017 : 		 Мемуары вокалиста AGNOSTIC FRONT выйдут летом

10 июн 2015 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

22 май 2015 : 		 Видео с выступления AGNOSTIC FRONT

5 май 2015 : 		 Музыканты MADBALL, H2O, SICK OF IT ALL в новом видео AGNOSTIC FRONT

24 апр 2015 : 		 Начались съёмки биографии AGNOSTIC FRONT

17 апр 2015 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

8 апр 2015 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

1 апр 2015 : 		 Новый альбом AGNOSTIC FRONT доступен для прослушивания

7 мар 2015 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

22 янв 2015 : 		 Новый альбом AGNOSTIC FRONT выйдет в апреле

12 дек 2014 : 		 AGNOSTIC FRONT о новом альбоме

26 ноя 2014 : 		 AGNOSTIC FRONT начнут запись в декабре

21 май 2014 : 		 Гитарист ONLY LIVING WITNESS в AGNOSTIC FRONT
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Умер бывший басист AGNOSTIC FRONT



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Бывший басист AGNOSTIC FRONT Алан Питерс, записавший с группой легендарный альбом "Liberty And Justice For...", скончался. Это известие подтвердил официальный аккаунт команды в социальных сетях седьмого августа.

«Это очень печальный день. Мы потеряли надёжного брата, хорошего друга и товарища по группе, который был частью волшебства при создании нашей пластинки "Liberty And Justice For..." Алана Питерса больше с нами нет. Мы часто видели друг друга то там, то здесь, в основном это было в Далласе. В прошлый раз он не участвовал в шоу, и мы решили застать его несколько месяцев спустя. К сожалению, этого уже никогда не случится. Наши глубочайшие соболезнования семье Питерс. Алан был глубоко в теме сцены Питсбурга и Нью-Йорка. Покойся с миром, наш брат, ты никогда не будешь забыт...»

Former AGNOSTIC FRONT Bassist ALAN PETERS Dies



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