Умер бывший басист AGNOSTIC FRONT



Бывший басист AGNOSTIC FRONT Алан Питерс, записавший с группой легендарный альбом "Liberty And Justice For...", скончался. Это известие подтвердил официальный аккаунт команды в социальных сетях седьмого августа.



«Это очень печальный день. Мы потеряли надёжного брата, хорошего друга и товарища по группе, который был частью волшебства при создании нашей пластинки "Liberty And Justice For..." Алана Питерса больше с нами нет. Мы часто видели друг друга то там, то здесь, в основном это было в Далласе. В прошлый раз он не участвовал в шоу, и мы решили застать его несколько месяцев спустя. К сожалению, этого уже никогда не случится. Наши глубочайшие соболезнования семье Питерс. Алан был глубоко в теме сцены Питсбурга и Нью-Йорка. Покойся с миром, наш брат, ты никогда не будешь забыт...»







