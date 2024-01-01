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AGNOSTIC FRONT: «Мы пишем для тех, кто хочет услышать новое»



Вокалист AGNOSTIC FRONT Roger Miret в недавнем интервью подтвердил, что группа работает над новым материалом:



«Да, мы и правда в настоящий момент заняты сочинением. У нас уже есть где-то восемь песен».



На вопрос о том, сложно ли им дается новый материал, особенно с учетом большого перерыва в сочинении, он ответил:



«Прежде всего, мы должны — нам должны нравиться песни, очень нравиться, мы должны их любить, и мы должны в них верить. А если мы верим в них, то должны верить, что люди тоже полюбят их и будут наслаждаться ими. Но всегда есть критики, всегда есть кто-то, кто ждет, что ты что-то напутаешь или упустишь. Но они даже не представляют, как тяжело писать песни, когда ты находишься под микроскопом. К сожалению, когда вы достигаете определенного уровня группы — у нас выходит 14-й альбом, неважно, за 42 года карьеры — в ведь это долгая карьера. И большинству людей это нравится, но всегда есть критики, и ты никогда не сможешь изменить их мнение. Но я здесь для тех, кто хочет принять и насладиться нашим шоу. Мы просто хотим прийти к вам домой и отлично провести время. Мы хотим играть, заводить новых друзей, знакомиться с новыми людьми и делать то, что мы любим. Вот для кого я здесь играю, вот для кого я пишу песни».







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