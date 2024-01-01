Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 146
*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 69
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*TOMMY LEE подмывается раз в неделю. Как настоящий европеец 24
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 23
*Бывший басист MEGADETH о создании "Peace Sells" 19
*Лидер MANOWAR о перезаписи "Sign Of The Hammer" 18
*Лидер W.A.S.P.: «Молодежь перестала ценить музыку» 17
*KERRY KING: «Такого б...а как в мИтоле нет нигде!» 15
*ALICE IN CHAINS мошенники? 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 146
*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 69
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*TOMMY LEE подмывается раз в неделю. Как настоящий европеец 24
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 23
[= ||| все новости группы



*

Agnostic Front

*



25 дек 2024 : 		 AGNOSTIC FRONT начинают запись зимой

13 дек 2024 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT: «Когда я узнал о диагнозе, я не хотел ни с кем говорить»

16 окт 2024 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT вспоминает ранние годы

23 июл 2024 : 		 AGNOSTIC FRONT: «Мы пишем для тех, кто хочет услышать новое»

16 апр 2024 : 		 Гитарист AGNOSTIC FRONT готовит биографию

5 янв 2024 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT: «Мы делаем всё от души, и люди это ощущают»

21 июн 2023 : 		 Гитарист AGNOSTIC FRONT: «Пенсия? Какая пенсия?!»

22 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления AGNOSTIC FRONT

14 фев 2022 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT — о проблемах со здоровьем

15 окт 2021 : 		 AGNOSTIC FRONT — о состоянии вокалиста

5 окт 2021 : 		 Вокалисту AGNOSTIC FRONT провели новую операцию

14 сен 2021 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT чист

31 окт 2020 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

6 окт 2020 : 		 Пострадавший от стейждайвера на шоу AGNOSTIC FRONT получил два миллиона

11 авг 2020 : 		 Умер бывший басист AGNOSTIC FRONT

19 май 2020 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT: «Мы не знаем, когда поедем в тур»

25 янв 2020 : 		 Новый релиз AGNOSTIC FRONT выйдет весной

4 дек 2019 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

26 ноя 2019 : 		 Трейлер нового альбома AGNOSTIC FRONT

3 ноя 2019 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

27 окт 2019 : 		 Трейлер нового альбома AGNOSTIC FRONT

20 окт 2019 : 		 Трейлер нового альбома AGNOSTIC FRONT

13 сен 2019 : 		 Новая песня AGNOSTIC FRONT

9 авг 2019 : 		 AGNOSTIC FRONT завершили запись

28 май 2019 : 		 Видео с выступления AGNOSTIC FRONT

27 ноя 2017 : 		 Видео выступления AGNOSTIC FRONT в Москве
Показать далее
| - |

|||| сегодня

AGNOSTIC FRONT начинают запись зимой



zoom
Вокалист AGNOSTIC FRONT Roger Miret в недавнем интервью поведал, что группа уже с десятого января отправляется в студию для записи нового альбома, релиз которого планируется на следующий год на Reigning Phoenix Music.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 147

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом