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AGNOSTIC FRONT начинают запись зимой



Вокалист AGNOSTIC FRONT Roger Miret в недавнем интервью поведал, что группа уже с десятого января отправляется в студию для записи нового альбома, релиз которого планируется на следующий год на Reigning Phoenix Music.







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