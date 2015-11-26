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Agnostic Front

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5 окт 2021 : 		 Вокалисту AGNOSTIC FRONT провели новую операцию

14 сен 2021 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT чист

31 окт 2020 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

6 окт 2020 : 		 Пострадавший от стейждайвера на шоу AGNOSTIC FRONT получил два миллиона

11 авг 2020 : 		 Умер бывший басист AGNOSTIC FRONT

19 май 2020 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT: «Мы не знаем, когда поедем в тур»

25 янв 2020 : 		 Новый релиз AGNOSTIC FRONT выйдет весной

4 дек 2019 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

26 ноя 2019 : 		 Трейлер нового альбома AGNOSTIC FRONT

3 ноя 2019 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

27 окт 2019 : 		 Трейлер нового альбома AGNOSTIC FRONT

20 окт 2019 : 		 Трейлер нового альбома AGNOSTIC FRONT

13 сен 2019 : 		 Новая песня AGNOSTIC FRONT

9 авг 2019 : 		 AGNOSTIC FRONT завершили запись

28 май 2019 : 		 Видео с выступления AGNOSTIC FRONT

27 ноя 2017 : 		 Видео выступления AGNOSTIC FRONT в Москве

24 окт 2017 : 		 Видео с выступления AGNOSTIC FRONT

3 июл 2017 : 		 Мемуары вокалиста AGNOSTIC FRONT выйдут летом

10 июн 2015 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

22 май 2015 : 		 Видео с выступления AGNOSTIC FRONT

5 май 2015 : 		 Музыканты MADBALL, H2O, SICK OF IT ALL в новом видео AGNOSTIC FRONT

24 апр 2015 : 		 Начались съёмки биографии AGNOSTIC FRONT

17 апр 2015 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

8 апр 2015 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

1 апр 2015 : 		 Новый альбом AGNOSTIC FRONT доступен для прослушивания

7 мар 2015 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT
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Вокалисту AGNOSTIC FRONT провели новую операцию



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Roger Miret опубликовал следующее сообщение:

«Мне только что сделали операцию, и мне станет лучше очень-очень скоро. Мне должно скоро стать лучше, потому что у меня была инфекция. У меня была высокая температура две недели подряд. Так что не стоит волноваться — никому. Мы сохраняем позитивный настрой. И действительно, я так благодарен каждому из вас за вашу любовь, поддержку и за всё то, ради чего вы собрались вместе. Это было от всего сердца».

AGNOSTIC FRONT



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