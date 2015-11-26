Вокалисту AGNOSTIC FRONT провели новую операцию

«Мне только что сделали операцию, и мне станет лучше очень-очень скоро. Мне должно скоро стать лучше, потому что у меня была инфекция. У меня была высокая температура две недели подряд. Так что не стоит волноваться — никому. Мы сохраняем позитивный настрой. И действительно, я так благодарен каждому из вас за вашу любовь, поддержку и за всё то, ради чего вы собрались вместе. Это было от всего сердца».
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