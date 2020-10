сегодня



Пострадавший от стейждайвера на шоу AGNOSTIC FRONT получил два миллиона



Мужчина, получивший серьёзные травмы на выступлении 2017 года в ходе панк-концерта, получил два миллиона долларов. По сообщению New York Post, Джейсон Кукен был временно парализован после того, как ещё один участник концерта прыгнул на него со сцены во время выступления AGNOSTIC FRONT:



«Этот человек обошёл секьюрити, поднялся на сцену, отметился и прыгнул со сцены прямо перед вокалистом, приземлившись аккуратно на голову мистера Кукена. Он тут же упал и лишился чувств. Как это было можно увидеть на видео, доступном ниже», — гласит заявление адвоката. В результате Кукену была сделана срочная операция на позвоночнике в Jersey Shore University Medical Center, и ему потребовались месяцы на то, чтобы оправиться от случившегося.



В марте 2019 года он подал иск против Asbury Audio, Inc., выступавших организаторами и продюсерами апрельского благотворительного концерта "Doing It For Dave", в котором утверждал, что фирма проявила очевидную небрежность в отношении обеспечения безопасности. В итоге ему было выплачено два миллиона — это максимальная сумма, покрываемая страховкой.



«Люди, которые ходят на концерты, не должны беспокоиться о том, что кто-то приземлится им на голову, — заявил Моррис. — Важно, чтобы концертные площадки и промоутеры разрабатывали комплексные планы безопасности и нанимали компетентных охранников, которые не допускали бы такого рода вещей. Мы надеемся, что, достигнув такого результата, мы сможем предотвратить подобные ситуации с другими в будущем».



На "Doing It For Dave" выступили более 20 групп, включая LEEWAY, H20, MURPHY'S LAW и SHEER TERROR — в память о покойном Дэйве Франклине. Франклин, вокалист VISION, одной из основных групп в хардкор-панк-тусовке, скончался в январе 2017 года в возрасте 47 лет.













