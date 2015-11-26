Вокалист AGNOSTIC FRONT чист

В начале этого года у вокалиста AGNOSTIC FRONT Roger Miret был диагностирован рак. Долгий путь тестов и диагнозов привел к сложной операции и длительному пребыванию в больнице. Несмотря на то, что операция была сложной, результаты оказались исключительно положительными. Рак был успешно удален, и сейчас у Roger полная ремиссия, все признаки рака исчезли.
Вместе с радостью от осознания того, что Roger теперь свободен от рака, пришла и горькая реальность месяцев лечения, и Roger и его семья имеют дело с финансовыми последствиями диагноза рака. Ниже находятся детали того как можно помочь Roger'y.
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