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*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*Новое видео IN FLAMES 31
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 23
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 18
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 16
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Agnostic Front

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22 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления AGNOSTIC FRONT

14 фев 2022 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT — о проблемах со здоровьем

15 окт 2021 : 		 AGNOSTIC FRONT — о состоянии вокалиста

5 окт 2021 : 		 Вокалисту AGNOSTIC FRONT провели новую операцию

14 сен 2021 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT чист

31 окт 2020 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

6 окт 2020 : 		 Пострадавший от стейждайвера на шоу AGNOSTIC FRONT получил два миллиона

11 авг 2020 : 		 Умер бывший басист AGNOSTIC FRONT

19 май 2020 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT: «Мы не знаем, когда поедем в тур»

25 янв 2020 : 		 Новый релиз AGNOSTIC FRONT выйдет весной

4 дек 2019 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

26 ноя 2019 : 		 Трейлер нового альбома AGNOSTIC FRONT

3 ноя 2019 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

27 окт 2019 : 		 Трейлер нового альбома AGNOSTIC FRONT

20 окт 2019 : 		 Трейлер нового альбома AGNOSTIC FRONT

13 сен 2019 : 		 Новая песня AGNOSTIC FRONT

9 авг 2019 : 		 AGNOSTIC FRONT завершили запись

28 май 2019 : 		 Видео с выступления AGNOSTIC FRONT

27 ноя 2017 : 		 Видео выступления AGNOSTIC FRONT в Москве

24 окт 2017 : 		 Видео с выступления AGNOSTIC FRONT

3 июл 2017 : 		 Мемуары вокалиста AGNOSTIC FRONT выйдут летом

10 июн 2015 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

22 май 2015 : 		 Видео с выступления AGNOSTIC FRONT

5 май 2015 : 		 Музыканты MADBALL, H2O, SICK OF IT ALL в новом видео AGNOSTIC FRONT

24 апр 2015 : 		 Начались съёмки биографии AGNOSTIC FRONT

17 апр 2015 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT
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Профессиональное видео полного выступления AGNOSTIC FRONT



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Профессиональное видео полного выступления AGNOSTIC FRONT, которое состоялось в рамках Hellfest 2022, Val de Moine, Клисон, Франция, доступно для просмотра ниже.




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