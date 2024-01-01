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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 41
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 34
*Новое видео AVANTASIA 26
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 22
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Agnostic Front

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Вокалист AGNOSTIC FRONT: «Когда я узнал о диагнозе, я не хотел ни с кем говорить»



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В рамках недавнего интервью у вокалиста AGNOSTIC FRONT спросили, какой бы он мог дать совет вокалисту SICK OF IT ALL:

«Я очень быстро поговорил с ним и сказал ему: «Слушай, я здесь с тобой. Я здесь, если ты захочешь поговорить о чем-нибудь.

Некоторые люди подходят к этому по-разному, и я сам решил... Это очень странно, когда ты слышишь такие новости. Я заново переосмыслил себя. Я не хотел ни с кем разговаривать. Я просто этого не хотел. Я лишь хотел побыть один со всеми своими мыслями. И, конечно, все эти акции GoFundMe [которые были организованы, чтобы помочь мне с медицинскими счетами], я был очень благодарен за все это, но все равно я боролся.... И я не хотел, чтобы люди видели меня, трубки, торчащие из меня, и тому подобное. И это просто ужасно. Мне просто нужно было снова побыть одному и переварить все свои мысли. И я думаю, что он сейчас переживает нечто подобное. Он пытается связаться с людьми то тут, то там, чтобы они знали, что у него все хорошо. Я знаю, что люди, которые любят его, были очень рады, как и я сам. Так что у нас все хорошо.

Есть много поддержки и любви к таким людям, как я, как Lou, нью-йоркский хардкор-сцене и тому подобное. Так что все, что я могу сказать, — не падайте духом, если кто-то проходит через это и не хочет с вами разговаривать или что-то еще. Некоторым людям просто нужно пространство, время. Я был очень благодарен за то, что снова отправился в турне. Я имею в виду, что когда я говорил об этом, у меня наворачивались слезы. Серьезно, я бы сломался. Вот насколько это эмоциональный контент. Так что я понимаю. Так что пусть они делают то, что должны делать. Надеюсь, у Lou все получится. Я думаю, что если это так, то он сможет вернуться и продолжить свою работу. Ему лучше оставаться на сцене. Как и мне, я это знаю»



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