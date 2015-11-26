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Вокалист AGNOSTIC FRONT — о проблемах со здоровьем



Roger Miret в рамках недавнего интервью рассказал о состоянии здоровья:



«Сейчас я в порядке. Но я был в таком состоянии [в начале прошлого года], когда мне просто нужно было побыть в своей собственной голове — просто отвлечься от всего. Когда в жизни происходит всё что угодно, а потом наваливается это дерьмо, я был не в лучшем состоянии. Но, чувак, сейчас я сижу и думаю об этом, я прошёл через кучу всего и вся — я справился с массой сложностей и тяжёлых проблем — и я продолжаю проходить через всю эту чёртову безумную тяжёлую херню, но при этом моя голова в порядке. Не поймите меня неправильно — бывает много ночей, когда не спишь, думаешь, думаешь, думаешь и думаешь. Когда ты слышишь "рак", первое, что ты думаешь, — что завтра ты умрёшь. А у тебя есть дети, и ты начинаешь думать и думать, думать и думать: "Мужик, как-нибудь, каким-нибудь образом я выкарабкаюсь". Я решил, что должен выкарабкаться. И такая же ситуация была в конце 80-х, когда я попал в тюрьму. Я был настроен так: "Ты справишься — держи голову высоко, и ты справишься". Даже тогда, в конце 80-х, когда мне пришлось пройти через тюремное заключение, для меня было хорошо побыть одному; мне нужно было... В этот раз я не хотел никого видеть, не хотел ни с кем разговаривать. Я много гулял в одиночестве. Я много времени проводил в самоизоляции. И когда всё наконец-то выплеснулось наружу, я благодарен, что многие люди дали мне возможность побыть наедине с собой. Потому что я знаю многих людей по всему миру, и все были обеспокоены: "Что происходит?" И я понимаю это, но я правда не желал ни о чём говорить; я просто хотел быть в своём пространстве. Единственные, с кем я разговаривал, были врачи — так много грёбаных врачей; так много грёбаных инъекций, операций, сканирований. В моём теле больше яда... Я вообще удивлён, что хожу».



На вопрос о том, когда поклонники смогут увидеть его снова на сцене с товарищами по AGNOSTIC FRONT, Roger ответил:



«По правде говоря, я всё ещё нахожусь под наблюдением врачей, и раз в месяц я хожу к одному парню, а раз в несколько месяцев — к другому. Я только что прилетел в Сиэтл — я был в Сиэтле в понедельник, а во вторник мне нужно было сходить к врачу, и я вернулся в среду. Вот так. Я поехал к специалисту в Сиэтл, потому что я не могу продолжать играть в эти игры. Потому что у меня есть ещё две проблемы. Я не полностью избавился от них. Это был тот случай, который был по-настоящему серьёзным, но у меня есть ещё две проблемы. Кто-то рассказал мне об одном докторе, и я полетел туда... Он меня осмотрел. Он всё просканировал, и я буду в курсе только через две недели. Так что мне нужно получить все необходимые справки, но я настроен оптимистично, позитивно. Я просто должен понять, как снова начать двигаться. Потому что когда ты поёшь, ты поёшь из своего нутра. Но я всё время что-то откладываю. Мы должны были отправиться в турне в марте. В каком-то смысле я рад, что мы не поехали сейчас, потому что это чертовски близко. Но я постоянно откладывал всё на потом.



Это тяжело. Когда ты выходишь на сцену и думаешь: "Я собираюсь расслабиться", этого не происходит. Ты просто сходишь с ума. Но мне на самом деле нужно успокоиться, потому что я должен либо сосредоточиться на дыхании, потому что я должен петь, либо просто прыгать вокруг как придурок и позволять петь всем остальным. Сейчас я не могу делать ни то, ни другое. И я всё ещё не готов; у меня всё ещё повреждены нервы. Я прохожу физиотерапию для восстановления одного из них, а другая была связана с нервным пучком. При первой операции им пришлось оттянуть мой мочевой пузырь — всё было оттянуто — и доктор сказал моей жене, что возможно [будет] некоторое повреждение нерва, потому что он был прикреплён к нервному пучку. Они думали, что операция будет длиться два с половиной часа, а она длилась почти шесть часов, и им пришлось очень осторожно обходить нервы. У меня две проблемы, и один из терапевтов работает над другой. Я ещё ничего не знаю, потому что они говорят: "Дайте мне время"».







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