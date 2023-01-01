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*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 51
*Новая песня BLUT AUS NORD 44
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 24
*У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ 16
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
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Agnostic Front

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21 июн 2023 : 		 Гитарист AGNOSTIC FRONT: «Пенсия? Какая пенсия?!»

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25 янв 2020 : 		 Новый релиз AGNOSTIC FRONT выйдет весной

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3 июл 2017 : 		 Мемуары вокалиста AGNOSTIC FRONT выйдут летом

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24 апр 2015 : 		 Начались съёмки биографии AGNOSTIC FRONT
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Гитарист AGNOSTIC FRONT: «Пенсия? Какая пенсия?!»



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Vinnie Stigma на Graspop Metal Meeting спросили, думал ли он о том, чтобы притормозить или вовсе отказаться от концертных выступлений в ближайшем будущем, на что он ответил:

«Нет, я не собираюсь уходить на пенсию. Я собираюсь заниматься этим столько, сколько смогу. Моё здоровье — моё духовное и психологическое состояние — отличное. Я не знаю насчёт моего ментального благополучия, но я в порядке — у меня всё отлично. Я в хорошей форме. Я готов, бл$$ь, играть прямо сейчас!»




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