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Гитарист AGNOSTIC FRONT: «Пенсия? Какая пенсия?!»



Vinnie Stigma на Graspop Metal Meeting спросили, думал ли он о том, чтобы притормозить или вовсе отказаться от концертных выступлений в ближайшем будущем, на что он ответил:



«Нет, я не собираюсь уходить на пенсию. Я собираюсь заниматься этим столько, сколько смогу. Моё здоровье — моё духовное и психологическое состояние — отличное. Я не знаю насчёт моего ментального благополучия, но я в порядке — у меня всё отлично. Я в хорошей форме. Я готов, бл$$ь, играть прямо сейчас!»







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