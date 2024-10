сегодня



Вокалист AGNOSTIC FRONT вспоминает ранние годы



Вокалист AGNOSTIC FRONT Roger Miret вместе с Todd'ом Huber'ом написал книгу "Agnostic Front With Time: The Roger Miret Archives", рассказывающую о хардкор сцене 80-х:



«Я никогда не увлекался панком! Панк вошел в меня сам! Я был заражен лучшим вирусом, который только могла дать мне жизнь, и сейчас, когда я перехожу в следующую фазу жизни, я как никогда хочу поделиться своим опытом молодого парня с улиц, сцены и поездок и подумал, что лучший способ — это дать вам портал в волшебное и захватывающее время, когда хардкор-панк был на подъеме!»



«With Time» рассказывает о рождении и первых годах AGNOSTIC FRONT, начиная с их образования в 1982 году и заканчивая выпуском их основополагающих альбомов „United Blood“, „Victim In Pain“ и „Cause For Alarm“ (1982-1986). Книга, наполненная ранее не публиковавшимися иллюстрациями и полным архивом флаеров, фотографий и рисунков AGNOSTIC FRONT, включая дневник тура по США 1985 года, предлагает всесторонний взгляд на первые годы группы, когда она формировала звук и этику нью-йоркской хардкор-сцены.



«Это мои личные архивы, которыми я дорожил всю свою жизнь. Капсула времени той эпохи, когда в самые мрачные дни моей жизни был свет в другом конце туннеля, и этот свет был рассеянным, несмотря на то, что все казалось черно-белым, была одна яркая роза, поднимающаяся из бетонной грязи нью-йоркских улиц. Эта яркая роза была моей жизнью, моей душой, растущей и достигающей максимума своего бытия, моей целью и путем в жизни».







