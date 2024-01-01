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*Новое видео DREAM THEATER 26
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 15
*ALICE COOPER: «Хард-рок вечен!» 14
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Agnostic Front

*



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5 окт 2021 : 		 Вокалисту AGNOSTIC FRONT провели новую операцию

14 сен 2021 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT чист

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11 авг 2020 : 		 Умер бывший басист AGNOSTIC FRONT

19 май 2020 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT: «Мы не знаем, когда поедем в тур»

25 янв 2020 : 		 Новый релиз AGNOSTIC FRONT выйдет весной

4 дек 2019 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

26 ноя 2019 : 		 Трейлер нового альбома AGNOSTIC FRONT

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27 окт 2019 : 		 Трейлер нового альбома AGNOSTIC FRONT

20 окт 2019 : 		 Трейлер нового альбома AGNOSTIC FRONT

13 сен 2019 : 		 Новая песня AGNOSTIC FRONT

9 авг 2019 : 		 AGNOSTIC FRONT завершили запись

28 май 2019 : 		 Видео с выступления AGNOSTIC FRONT

27 ноя 2017 : 		 Видео выступления AGNOSTIC FRONT в Москве

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3 июл 2017 : 		 Мемуары вокалиста AGNOSTIC FRONT выйдут летом
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Вокалист AGNOSTIC FRONT вспоминает ранние годы



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Вокалист AGNOSTIC FRONT Roger Miret вместе с Todd'ом Huber'ом написал книгу "Agnostic Front With Time: The Roger Miret Archives", рассказывающую о хардкор сцtyt 80-[:

«Я никогда не увлекался панком! Панк вошел в меня сам! Я был заражен лучшим вирусом, который только могла дать мне жизнь, и сейчас, когда я перехожу в следующую фазу жизни, я как никогда хочу поделиться своим опытом молодого парня с улиц, сцены и поездок и подумал, что лучший способ — это дать вам портал в волшебное и захватывающее время, когда хардкор-панк был на подъеме!»

«With Time» рассказывает о рождении и первых годах AGNOSTIC FRONT, начиная с их образования в 1982 году и заканчивая выпуском их основополагающих альбомов „United Blood“, „Victim In Pain“ и „Cause For Alarm“ (1982-1986). Книга, наполненная ранее не публиковавшимися иллюстрациями и полным архивом флаеров, фотографий и рисунков AGNOSTIC FRONT, включая дневник тура по США 1985 года, предлагает всесторонний взгляд на первые годы группы, когда она формировала звук и этику нью-йоркской хардкор-сцены.

«Это мои личные архивы, которыми я дорожил всю свою жизнь. Капсула времени той эпохи, когда в самые мрачные дни моей жизни был свет в другом конце туннеля, и этот свет был рассеянным, несмотря на то, что все казалось черно-белым, была одна яркая роза, поднимающаяся из бетонной грязи нью-йоркских улиц. Эта яркая роза была моей жизнью, моей душой, растущей и достигающей максимума своего бытия, моей целью и путем в жизни».




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