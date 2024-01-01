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*С Новым годом! 67
*Лидер KREATOR подвел итоги года 40
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Agnostic Front

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Вокалист AGNOSTIC FRONT: «Мы делаем всё от души, и люди это ощущают»



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Вокалист AGNOSTIC FRONT Roger Miret в недавнем интервью обсудил тематику группы и о реакции слушателей на неё:

«Дело в том, что, особенно в AGNOSTIC FRONT, мы тоже живём такой жизнью. Мы говорим об угнетении и преодолении угнетения, и люди могут это понять, будь то угнетение со стороны правительства, дома или где-то ещё. И тогда они видят, что мы искренни, мы настоящие, и они могут соотнести себя с нами. Вот почему я и считаю, что секрет нашего наследия в том, что мы искренни, и люди чувствуют это, и они чувствуют, что мы исходим из искреннего начала; они могут сопереживать нам. И я очень часто вижу подобное в Сан-Паулу, в Бразилии и во многих странах Южной Америки. Я вижу абсолютную связь, потому что понимаю, что их жизнь — это зеркальное отражение моей жизни в Нью-Йорке».




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