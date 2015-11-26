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AGNOSTIC FRONT — о состоянии вокалиста



В Инстаграм-аккаунте AGNOSTIC FRONT появилось следующее сообщение:



«После ещё одной непродолжительной поездки в скорую я просто хотел сказать, что вся ваша любовь и поддержка помогает мне пройти через случившееся. Я справлюсь, и мы скоро увидимся в пите!»













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