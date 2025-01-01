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LEAVES' EYES на Reigning Phoenix Music



LEAVES' EYES сообщили о заключении контракта с лейблом Reigning Phoenix Music.



Alex Krull: «Мы очень рады поделиться такими фантастическими новостями: Leaves' Eyes подписали долгосрочный контракт с Reigning Phoenix Music! Работа с RPM, объединяющая многих соратников и друзей, является для меня особенной. Мы с нетерпением ждем возможности выйти на новый уровень вместе со Sven'ом, Jochen'ом, Gerardo'ом и всей семьей RPM — мы не можем быть более возбуждены! Империя металла Южной Германии наносит ответный удар!»



владелец лейбла Sven Bogner: «Я очень рад приветствовать пионеров викинг-метала Leaves' Eyes на RPM. Наши с Alex'ом музыкальные корни уходят в людвигсбургский Rockfabrik, место, где многие группы и рок/металл-проекты начинали свою карьеру. Сотрудничество с друзьями — это всегда нечто особенное, и в данном случае это точно так».



Управляющий директор RPM Jochen Richert добавляет: «Я знаю Alex'а уже почти 40 лет, поскольку в свое время мы регулярно встречались в местных молодежных центрах. Наши рабочие отношения также длятся уже около 35 лет. Поэтому я очень рад, что LEAVES' EYES и Reigning Phoenix Music теперь идут по общему пути. Это классический пример «Что должно быть вместе, то и будет вместе!»».



Чтобы заполнить промежутки между студийными альбомами, LEAVES' EYES в основном продолжают писать материал и выпустили несколько EP, некоторые из которых демонстрируют редкие музыкальные стороны секстета, например, акустические записи. И нынешнее время не исключение: после своего успешного альбома Myths Of Fate, который попал на 17 место в официальном немецком и 66 в официальном швейцарском альбомном чарте, среди прочего, они готовят совершенно новый EP, который выйдет в конце этого года на Reigning Phoenix Music. Что он будет содержать, пока остается в секрете, но вы можете быть уверены, что следующий релиз LEAVES' EYES будет не чем иным, как еще одним захватывающим дополнением к их музыкальному путешествию по миру скандинавских саг. http://www.leaveseyes.com





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