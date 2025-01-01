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Leaves' Eyes

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16 мар 2025 : 		 LEAVES' EYES на Reigning Phoenix Music

8 мар 2025 : 		 Концертное видео LEAVES' EYES

24 фев 2025 : 		 Оркестровка от LEAVES’ EYES

25 янв 2025 : 		 Оркестровка от LEAVES' EYES

24 дек 2024 : 		 Оркестровка от LEAVES' EYES

3 апр 2024 : 		 Успеха в чартах LEAVES' EYES

22 мар 2024 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

23 фев 2024 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

2 фев 2024 : 		 Новое видео LEAVES‘ EYES

12 янв 2024 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

1 дек 2023 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

22 окт 2023 : 		 LEAVES' EYES на Wacken

14 июн 2022 : 		 Акустика от LEAVES' EYES

10 дек 2021 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

3 ноя 2021 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

26 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза LEAVES' EYES

5 июл 2021 : 		 LEAVES' EYES выпустят расширенное издание "The Last Viking"

28 окт 2020 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

21 сен 2020 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

18 авг 2020 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

24 июл 2020 : 		 Новый альбом LEAVES' EYES выйдет осенью

10 июн 2020 : 		 LEAVES' EYES перевыпустят ЕР

23 ноя 2019 : 		 Басист SADIST выступит с LEAVES' EYES

11 ноя 2019 : 		 Перемены в LEAVES' EYES / ATROCITY

23 окт 2019 : 		 Новая песня LEAVES' EYES

20 авг 2019 : 		 Вышел новый сингл LEAVES' EYES
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LEAVES' EYES на Reigning Phoenix Music



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LEAVES' EYES сообщили о заключении контракта с лейблом Reigning Phoenix Music.

Alex Krull: «Мы очень рады поделиться такими фантастическими новостями: Leaves' Eyes подписали долгосрочный контракт с Reigning Phoenix Music! Работа с RPM, объединяющая многих соратников и друзей, является для меня особенной. Мы с нетерпением ждем возможности выйти на новый уровень вместе со Sven'ом, Jochen'ом, Gerardo'ом и всей семьей RPM — мы не можем быть более возбуждены! Империя металла Южной Германии наносит ответный удар!»

владелец лейбла Sven Bogner: «Я очень рад приветствовать пионеров викинг-метала Leaves' Eyes на RPM. Наши с Alex'ом музыкальные корни уходят в людвигсбургский Rockfabrik, место, где многие группы и рок/металл-проекты начинали свою карьеру. Сотрудничество с друзьями — это всегда нечто особенное, и в данном случае это точно так».

Управляющий директор RPM Jochen Richert добавляет: «Я знаю Alex'а уже почти 40 лет, поскольку в свое время мы регулярно встречались в местных молодежных центрах. Наши рабочие отношения также длятся уже около 35 лет. Поэтому я очень рад, что LEAVES' EYES и Reigning Phoenix Music теперь идут по общему пути. Это классический пример «Что должно быть вместе, то и будет вместе!»».

Чтобы заполнить промежутки между студийными альбомами, LEAVES' EYES в основном продолжают писать материал и выпустили несколько EP, некоторые из которых демонстрируют редкие музыкальные стороны секстета, например, акустические записи. И нынешнее время не исключение: после своего успешного альбома Myths Of Fate, который попал на 17 место в официальном немецком и 66 в официальном швейцарском альбомном чарте, среди прочего, они готовят совершенно новый EP, который выйдет в конце этого года на Reigning Phoenix Music. Что он будет содержать, пока остается в секрете, но вы можете быть уверены, что следующий релиз LEAVES' EYES будет не чем иным, как еще одним захватывающим дополнением к их музыкальному путешествию по миру скандинавских саг.



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