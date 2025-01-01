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*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 264
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 43
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 26
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Leaves' Eyes

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8 мар 2025 : 		 Концертное видео LEAVES' EYES

24 фев 2025 : 		 Оркестровка от LEAVES’ EYES

25 янв 2025 : 		 Оркестровка от LEAVES' EYES

24 дек 2024 : 		 Оркестровка от LEAVES' EYES

3 апр 2024 : 		 Успеха в чартах LEAVES' EYES

22 мар 2024 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

23 фев 2024 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

2 фев 2024 : 		 Новое видео LEAVES‘ EYES

12 янв 2024 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

1 дек 2023 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

22 окт 2023 : 		 LEAVES' EYES на Wacken

14 июн 2022 : 		 Акустика от LEAVES' EYES

10 дек 2021 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

3 ноя 2021 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

26 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза LEAVES' EYES

5 июл 2021 : 		 LEAVES' EYES выпустят расширенное издание "The Last Viking"

28 окт 2020 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

21 сен 2020 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

18 авг 2020 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

24 июл 2020 : 		 Новый альбом LEAVES' EYES выйдет осенью

10 июн 2020 : 		 LEAVES' EYES перевыпустят ЕР

23 ноя 2019 : 		 Басист SADIST выступит с LEAVES' EYES

11 ноя 2019 : 		 Перемены в LEAVES' EYES / ATROCITY

23 окт 2019 : 		 Новая песня LEAVES' EYES

20 авг 2019 : 		 Вышел новый сингл LEAVES' EYES

18 июл 2019 : 		 Альбом LEAVES' EYES "Njord" вышел на виниле
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Концертное видео LEAVES' EYES



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CHAIN OF THE GOLDEN HORN, новое концертное видео LEAVES' EYES, доступно ниже. Съемки проходили в рамках Wacken Open Air 2023.






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