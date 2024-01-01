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*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 145
*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 57
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 23
*Бывший басист MEGADETH о создании "Peace Sells" 18
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Leaves' Eyes

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24 дек 2024 : 		 Оркестровка от LEAVES' EYES

3 апр 2024 : 		 Успеха в чартах LEAVES' EYES

22 мар 2024 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

23 фев 2024 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

2 фев 2024 : 		 Новое видео LEAVES‘ EYES

12 янв 2024 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

1 дек 2023 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

22 окт 2023 : 		 LEAVES' EYES на Wacken

14 июн 2022 : 		 Акустика от LEAVES' EYES

10 дек 2021 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

3 ноя 2021 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

26 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза LEAVES' EYES

5 июл 2021 : 		 LEAVES' EYES выпустят расширенное издание "The Last Viking"

28 окт 2020 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

21 сен 2020 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

18 авг 2020 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

24 июл 2020 : 		 Новый альбом LEAVES' EYES выйдет осенью

10 июн 2020 : 		 LEAVES' EYES перевыпустят ЕР

23 ноя 2019 : 		 Басист SADIST выступит с LEAVES' EYES

11 ноя 2019 : 		 Перемены в LEAVES' EYES / ATROCITY

23 окт 2019 : 		 Новая песня LEAVES' EYES

20 авг 2019 : 		 Вышел новый сингл LEAVES' EYES

18 июл 2019 : 		 Альбом LEAVES' EYES "Njord" вышел на виниле

31 авг 2018 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

18 мар 2018 : 		 Концертное видео LEAVES' EYES

7 фев 2018 : 		 Успехи в чартах LEAVES' EYES
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Оркестровка от LEAVES' EYES



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LEAVES' EYES опубликовали оркестровую версию композиции "Sail With The Dead".

LEAVES' EYES Release Orchestral Version Of




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