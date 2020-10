сегодня



SHADOWS FALL переиздают пластинку



В честь дня музыкального магазина в рамках двадцатилетнего юбилея альбома SHADOWS FALL "Of One Blood", M-Theory Audio представит специальную виниловую версию. Для этого релиза hris "Zeuss" Harris (ROB ZOMBIE, HATEBREED, SUICIDE SILENCE) и Alan Douches (HIGH ON FIRE, MOTÖRHEAD, THE BLACK DAHLIA MURDER) сделали новое свдение и мастеринг. В буклет также войдут сопроводительные слова от Brian'a Fair'a.











+0 -1



просмотров: 91