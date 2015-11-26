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Shadows Fall

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8 окт 2020 : 		 SHADOWS FALL переиздают пластинку

21 фев 2013 : 		 Видео с выступления SHADOWS FALL

20 дек 2012 : 		 JASON BITTNER вернулся в SHADOWS FALL

14 ноя 2012 : 		 Барабанщики TRUMPET THE HARLOT, THY WILL BE DONE поедут в тур с SHADOWS FALL

31 окт 2012 : 		 У барабанщика SHADOWS FALL острый панкреатит

29 май 2012 : 		 Качественно видео с выступления SHADOWS FALL

10 май 2012 : 		 Новая песня SHADOWS FALL

8 май 2012 : 		 Новая песня SHADOWS FALL

25 апр 2012 : 		 Новая песня SHADOWS FALL

31 мар 2012 : 		 Трек-лист нового альбома SHADOWS FALL

29 мар 2012 : 		 Новая песня SHADOWS FALL

26 мар 2012 : 		 Обложка нового альбома SHADOWS FALL

19 фев 2012 : 		 SHADOWS FALL исполнили новый трек

18 фев 2012 : 		 Новый альбом SHADOWS FALL выйдет в мае

5 фев 2012 : 		 SHADOWS FALL завершили запись альбома

30 ноя 2011 : 		 SHADOWS FALL заканчивают работу над альбомом

12 окт 2011 : 		 SHADOWS FALL на RAZOR & TIE

27 сен 2011 : 		 Ударник SHADOWS FALL на альбоме HALF PAST MY SIN

25 сен 2011 : 		 SHADOWS FALL отправятся в студию в октбяре

17 дек 2010 : 		 SHADOWS FALL готовы к написанию материала

20 окт 2010 : 		 Фрагмент нового DVD SHADOWS FALL

12 окт 2010 : 		 Трейлер нового релиза SHADOWS FALL

30 сен 2010 : 		 Новая песня SHADOWS FALL

19 сен 2010 : 		 Трек-лист нового DVD SHADOWS FALL

1 сен 2010 : 		 Видео с выступления SHADOWS FALL

8 июл 2010 : 		 Участники SHADOWS FALL, UNEARTH, SEEMLESS основали новый проект
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SHADOWS FALL переиздают пластинку



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В честь дня музыкального магазина в рамках двадцатилетнего юбилея альбома SHADOWS FALL "Of One Blood", M-Theory Audio представит специальную виниловую версию. Для этого релиза hris "Zeuss" Harris (ROB ZOMBIE, HATEBREED, SUICIDE SILENCE) и Alan Douches (HIGH ON FIRE, MOTÖRHEAD, THE BLACK DAHLIA MURDER) сделали новое свдение и мастеринг. В буклет также войдут сопроводительные слова от Brian'a Fair'a.

SHADOWS FALL To Reissue 'Of One Blood' On Black Friday




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