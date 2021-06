сегодня



SHADOWS FALL сыграют в декабре



SHADOWS FALL объявили о проведении восемнадцатого декабря концерта в The Palladium, Worcester в котором также примут участие UNEARTH, DARKEST HOUR, WITHIN THE RUINS, SWORN ENEMY и CARNIVORA. Билеты можно найти здесь.







