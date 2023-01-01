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SHADOWS FALL пишут новый материал



Вокалист SHADOWS FALL Brian Fair в программе "The Jasta Show" так ответил на вопрос о возможности услышать от коллектива что-то новое:



«В конце концов я скажу, что есть риффы, которые превращаются в скелеты, которые могут стать песнями. Что с ними будет дальше, куда они заведут — посмотрим. Но как только мы начали джемовать [для недавних концертов воссоединения], мы подумали: "Какой смысл всё это делать, не написав новых риффов?" И мы должны были убедиться, что они будут звучать как SHADOWS FALL; мы не хотели появляться из ниоткуда с чем-то отличающимся, неожиданным. Но пока что всё получается, и я в восторге от того, что слышу. Так что, надеюсь, всё будет продолжаться и дальше. Но что касается выпуска целой пластинки... Кто знает? В наши дни всё равно всё по-другому. Чёрт, мы можем просто выпустить несколько произвольных синглов и посмотреть, что из этого выйдет. Но я рад, что мы пишем, что мы что-то делаем. И пока что то, что я слышал, было потрясающим... Я не очень-то стремился к этому, но мы наконец-то собрались с мыслями и записали несколько риффов».







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