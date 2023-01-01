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*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 41
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 21
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 18
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 16
*Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательст... 14
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Shadows Fall

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27 май 2023 : 		 SHADOWS FALL пишут новый материал

13 сен 2022 : 		 Видео с выступления SHADOWS FALL

11 янв 2022 : 		 Drum-cam от SHADOWS FALL

4 янв 2022 : 		 SHADOWS FALL обсуждали вариант создания чего-то нового

20 дек 2021 : 		 SHADOWS FALL отыграли первый за 6 лет концерт

22 июн 2021 : 		 SHADOWS FALL сыграют в декабре

22 июн 2021 : 		 Альбом SHADOWS FALL выйдет на виниле

12 май 2021 : 		 Концерт SHADOWS FALL пройдет в конце года

8 окт 2020 : 		 SHADOWS FALL переиздают пластинку

21 фев 2013 : 		 Видео с выступления SHADOWS FALL

20 дек 2012 : 		 JASON BITTNER вернулся в SHADOWS FALL

14 ноя 2012 : 		 Барабанщики TRUMPET THE HARLOT, THY WILL BE DONE поедут в тур с SHADOWS FALL

31 окт 2012 : 		 У барабанщика SHADOWS FALL острый панкреатит

29 май 2012 : 		 Качественно видео с выступления SHADOWS FALL

10 май 2012 : 		 Новая песня SHADOWS FALL

8 май 2012 : 		 Новая песня SHADOWS FALL

25 апр 2012 : 		 Новая песня SHADOWS FALL

31 мар 2012 : 		 Трек-лист нового альбома SHADOWS FALL

29 мар 2012 : 		 Новая песня SHADOWS FALL

26 мар 2012 : 		 Обложка нового альбома SHADOWS FALL

19 фев 2012 : 		 SHADOWS FALL исполнили новый трек

18 фев 2012 : 		 Новый альбом SHADOWS FALL выйдет в мае

5 фев 2012 : 		 SHADOWS FALL завершили запись альбома

30 ноя 2011 : 		 SHADOWS FALL заканчивают работу над альбомом

12 окт 2011 : 		 SHADOWS FALL на RAZOR & TIE

27 сен 2011 : 		 Ударник SHADOWS FALL на альбоме HALF PAST MY SIN
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SHADOWS FALL пишут новый материал



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Вокалист SHADOWS FALL Brian Fair в программе "The Jasta Show" так ответил на вопрос о возможности услышать от коллектива что-то новое:

«В конце концов я скажу, что есть риффы, которые превращаются в скелеты, которые могут стать песнями. Что с ними будет дальше, куда они заведут — посмотрим. Но как только мы начали джемовать [для недавних концертов воссоединения], мы подумали: "Какой смысл всё это делать, не написав новых риффов?" И мы должны были убедиться, что они будут звучать как SHADOWS FALL; мы не хотели появляться из ниоткуда с чем-то отличающимся, неожиданным. Но пока что всё получается, и я в восторге от того, что слышу. Так что, надеюсь, всё будет продолжаться и дальше. Но что касается выпуска целой пластинки... Кто знает? В наши дни всё равно всё по-другому. Чёрт, мы можем просто выпустить несколько произвольных синглов и посмотреть, что из этого выйдет. Но я рад, что мы пишем, что мы что-то делаем. И пока что то, что я слышал, было потрясающим... Я не очень-то стремился к этому, но мы наконец-то собрались с мыслями и записали несколько риффов».




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