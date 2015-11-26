4 янв 2022



SHADOWS FALL обсуждали вариант создания чего-то нового



BRIAN FAIR в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, есть ли шанс на то, чтобы в один прекрасный момент услышать новую музыку:



«Мы обсуждали возможность написания материала, и подход SHADOWS FALL к написанию музыки достаточно определенный. Так что если у Matt'а, Jon'а [Donais, лид-гитара] или Paul'а будут идеи, которые по-настоящему осмысленны, я бы рассмотрел возможность их реализации. Но сейчас ничего нет. Все, что мы хотели сделать, это довести до ума это шоу — мы хотели выступить, посмотреть, сможем ли мы справиться с этим, посмотреть, как все пройдет. А теперь мы, типа, "Окей, теперь мы можем подумать, хотим ли мы сделать что-то еще". Но сейчас ничего не планируется. Я знаю, что Jon и Matt являются риффовыми машинами — я уверен, что у них есть материал — но у них есть и другие проекты, над которыми они тоже работают... Однако сейчас мы просто понемногу восстанавливаемся и пытаемся убедиться, что я вернул свою шею в форму».







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