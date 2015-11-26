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Shadows Fall

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4 янв 2022 : 		 SHADOWS FALL обсуждали вариант создания чего-то нового

20 дек 2021 : 		 SHADOWS FALL отыграли первый за 6 лет концерт

22 июн 2021 : 		 SHADOWS FALL сыграют в декабре

22 июн 2021 : 		 Альбом SHADOWS FALL выйдет на виниле

12 май 2021 : 		 Концерт SHADOWS FALL пройдет в конце года

8 окт 2020 : 		 SHADOWS FALL переиздают пластинку

21 фев 2013 : 		 Видео с выступления SHADOWS FALL

20 дек 2012 : 		 JASON BITTNER вернулся в SHADOWS FALL

14 ноя 2012 : 		 Барабанщики TRUMPET THE HARLOT, THY WILL BE DONE поедут в тур с SHADOWS FALL

31 окт 2012 : 		 У барабанщика SHADOWS FALL острый панкреатит

29 май 2012 : 		 Качественно видео с выступления SHADOWS FALL

10 май 2012 : 		 Новая песня SHADOWS FALL

8 май 2012 : 		 Новая песня SHADOWS FALL

25 апр 2012 : 		 Новая песня SHADOWS FALL

31 мар 2012 : 		 Трек-лист нового альбома SHADOWS FALL

29 мар 2012 : 		 Новая песня SHADOWS FALL

26 мар 2012 : 		 Обложка нового альбома SHADOWS FALL

19 фев 2012 : 		 SHADOWS FALL исполнили новый трек

18 фев 2012 : 		 Новый альбом SHADOWS FALL выйдет в мае

5 фев 2012 : 		 SHADOWS FALL завершили запись альбома

30 ноя 2011 : 		 SHADOWS FALL заканчивают работу над альбомом

12 окт 2011 : 		 SHADOWS FALL на RAZOR & TIE

27 сен 2011 : 		 Ударник SHADOWS FALL на альбоме HALF PAST MY SIN

25 сен 2011 : 		 SHADOWS FALL отправятся в студию в октбяре

17 дек 2010 : 		 SHADOWS FALL готовы к написанию материала

20 окт 2010 : 		 Фрагмент нового DVD SHADOWS FALL
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|||| 4 янв 2022

SHADOWS FALL обсуждали вариант создания чего-то нового



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BRIAN FAIR в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, есть ли шанс на то, чтобы в один прекрасный момент услышать новую музыку:

«Мы обсуждали возможность написания материала, и подход SHADOWS FALL к написанию музыки достаточно определенный. Так что если у Matt'а, Jon'а [Donais, лид-гитара] или Paul'а будут идеи, которые по-настоящему осмысленны, я бы рассмотрел возможность их реализации. Но сейчас ничего нет. Все, что мы хотели сделать, это довести до ума это шоу — мы хотели выступить, посмотреть, сможем ли мы справиться с этим, посмотреть, как все пройдет. А теперь мы, типа, "Окей, теперь мы можем подумать, хотим ли мы сделать что-то еще". Но сейчас ничего не планируется. Я знаю, что Jon и Matt являются риффовыми машинами — я уверен, что у них есть материал — но у них есть и другие проекты, над которыми они тоже работают... Однако сейчас мы просто понемногу восстанавливаемся и пытаемся убедиться, что я вернул свою шею в форму».

BRIAN FAIR: SHADOWS FALL Has Talked About Working On New Music
































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