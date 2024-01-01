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*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 73
*Новая песня NILE 53
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 44
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 43
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 35
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Shadows Fall

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27 авг 2024 : 		 SHADOWS FALL нашли лейбл

3 июн 2024 : 		 Вокалист SHADOWS FALL запустил "Metal Hippie Workout"

27 май 2024 : 		 Видео с выступления SHADOWS FALL

6 апр 2024 : 		 У SHADOWS FALL есть семь песен

18 мар 2024 : 		 SHADOWS FALL целиком исполнили "The War Within"

28 дек 2023 : 		 Запишут ли SHADOWS FALL что-то новое?

8 окт 2023 : 		 Вокалист SHADOWS FALL о подкладках

9 сен 2023 : 		 Фрагмент новой музыки от SHADOWS FALL

24 авг 2023 : 		 Фрагмент новой музыки от SHADOWS FALL

18 июл 2023 : 		 SHADOWS FALL продолжат запись в 2023 году

15 июн 2023 : 		 SHADOWS FALL готовы к записи

29 май 2023 : 		 Видео с выступления SHADOWS FALL

27 май 2023 : 		 SHADOWS FALL пишут новый материал

13 сен 2022 : 		 Видео с выступления SHADOWS FALL

11 янв 2022 : 		 Drum-cam от SHADOWS FALL

4 янв 2022 : 		 SHADOWS FALL обсуждали вариант создания чего-то нового

20 дек 2021 : 		 SHADOWS FALL отыграли первый за 6 лет концерт

22 июн 2021 : 		 SHADOWS FALL сыграют в декабре

22 июн 2021 : 		 Альбом SHADOWS FALL выйдет на виниле

12 май 2021 : 		 Концерт SHADOWS FALL пройдет в конце года

8 окт 2020 : 		 SHADOWS FALL переиздают пластинку

21 фев 2013 : 		 Видео с выступления SHADOWS FALL

20 дек 2012 : 		 JASON BITTNER вернулся в SHADOWS FALL

14 ноя 2012 : 		 Барабанщики TRUMPET THE HARLOT, THY WILL BE DONE поедут в тур с SHADOWS FALL

31 окт 2012 : 		 У барабанщика SHADOWS FALL острый панкреатит

29 май 2012 : 		 Качественно видео с выступления SHADOWS FALL
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SHADOWS FALL нашли лейбл



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В рамках недавней беседы у вокалиста SHADOWS FALL Brian Fair'a спросили, как дела у группы с поиском лейбла:

«Мы кое-что наметили. Не знаю, могу ли я уже объявить об этом, но у нас определенно есть отличный партнер для выпуска новой музыки. У нас очень прогрессивные взгляды. Наши новые партнеры позволят нам выпустить альбом таким образом, чтобы это, скажем так, имело смысл. Так что, да, мы очень рады, что у нас есть такая инфраструктура.

Теперь всё совсем по-другому. Традиционный контракт на запись альбома не обязательно должен быть таким, каким он был раньше. В индустрии существовал такой стандарт: записываем полноформатник, гастролируем полтора года, записываем полноформатник, гастролируем полтора года, и всё в таком духе. А теперь всё это полностью разрушено, потому что вам не нужно... Цифры продаж в первую неделю уже не значат того, что было раньше, и всё такое прочее. Так что всё круто. Но, да, у нас есть хорошие партнерские отношения, о которых, надеюсь, мы скоро объявим».




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