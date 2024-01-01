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SHADOWS FALL нашли лейбл



В рамках недавней беседы у вокалиста SHADOWS FALL Brian Fair'a спросили, как дела у группы с поиском лейбла:



«Мы кое-что наметили. Не знаю, могу ли я уже объявить об этом, но у нас определенно есть отличный партнер для выпуска новой музыки. У нас очень прогрессивные взгляды. Наши новые партнеры позволят нам выпустить альбом таким образом, чтобы это, скажем так, имело смысл. Так что, да, мы очень рады, что у нас есть такая инфраструктура.



Теперь всё совсем по-другому. Традиционный контракт на запись альбома не обязательно должен быть таким, каким он был раньше. В индустрии существовал такой стандарт: записываем полноформатник, гастролируем полтора года, записываем полноформатник, гастролируем полтора года, и всё в таком духе. А теперь всё это полностью разрушено, потому что вам не нужно... Цифры продаж в первую неделю уже не значат того, что было раньше, и всё такое прочее. Так что всё круто. Но, да, у нас есть хорошие партнерские отношения, о которых, надеюсь, мы скоро объявим».







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